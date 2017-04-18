Google, dünyanın en büyük profesyonel sosyal ağı LinkedIn'e rakip iş bulma ve profesyonel sosyal ağı Hire'ı hizmete sunmaya hazırlanıyor.

Hatırlayacak olursanız geçtiğimiz aylarda Google, dünyanın en popüler sosyal ağlarından biri olan ve iş bulma temeline dayalı internet sitesi LinkedIn'i satın alarak bünyesine katmıştı. Microsoft'un LinkedIn'i satın almasından sonra Google'dan da karşı bir adım pek de gecikmedi.

Google, profesyonel iş dünyasındaki kullanıcılara yönelik olarak hazırladığı servisi Google Hire'ı duyurdu. Hire, temel olarak LinkedIn ile aynı mantıkta çalışıyor ancak LinkedIn'in sosyal ağ ağırlıklı yapısını Hire'de biraz daha geriplanda tutarak Google özellikle iş ilanlarını öne çıkarıyor.

Google'ın yeni iş ağı Hire'a ayrı bir hesap oluşturabiliyor ya da direkt olarak Google hesabınızla giriş yapabiliyorsunuz ancak şu anda site aktif olmasına rağmen Hire yeni üyeler kabul etmiyor. Belirtilene göre Google Hire'a yakın zamanda kullanıcılar kayıt olabilecek. Google Hire servsine bu bağlantıya giderek ulaşabilirsiniz.