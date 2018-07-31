Kişisel bilgisayar üretimi konusunda atağa kalkan Google reklamlar konusunda kendini sınırlamıyor. Firmanın yeni yayınladığı reklamda Windows ve Mac hatalarına benzer pencereler açılıyor, sonunda da Chromebook’ta benzer hataların olmadığı söyleniyor.

Apple ve Microsoft, kişisel bilgisayar konusunda yeni rakipleri Google ile başa çıkmak zorundalar. Google’ın bilgisayarlarını henüz ülkemizde yaygın bir şekilde göremesek de küresel piyasa çoktan çalkalanmaya başladı. Google, Chromebook ile Apple’ın Maclerine ve Microsoft’un Surface dizüstü bilgisayarlarına kafa tutuyor.

Rekabete sonradan katılan firmaların en büyük silahı, mevcut devlerin açıklarıdır. Google ise yeni Chromebook reklamında Windows ve MacOS’a has olan hata pencerelerini kullanıyor. Her iki işletim sisteminin de karmaşıklığından dem vuran Google, kendi Chromebook’larının son derece sade ve güvenli olduğunu vurguluyor.

Reklamda Windows’un üçüncü parti virüs koruma yazılımlarıyla yarattığı karmaşaya da değinilmiş. Olaya tarafsız bir açıdan bakılacak olursa, Windows 10’un son sürümüyle birlikte artık bildirimlerin sadeleştiğini söyleyebiliriz. Çünkü yerleşik virüs koruması, her şeyi kullanıcıları rahatsız etmeden kullanıyor. Google’ın bu atışı pek de gerçekçi olmamış.

Google’ın reklamları, artık büyük kısmını geride bıraktığımız yaz tatilinde geliyor. Bunun nedeni okulların açılacak olması nedeniyle, bilgisayar satışlarında artış yaşanması durumu. Apple bilgisayarlarla birlikte ücretsiz Beats kulaklık dağıtmaya başladı, Microsoft da yeni okul uygulamaları sunuyor. Eğitim açısından bilgisayar pazarı, devlerin kısa sürede kar elde etmelerini sağlıyor.