Google'dan PC'leri Ağlatan Donanım: 96 CPU ve 624GB RAM!

Google Compute Engine, daha büyük işlem gücü isteyenler için 96 işlemcili ve 624GB bellekli yeni konfigürasyonunu tanıttı.

Günümüz donanım ve yazılım teknolojileri çok hızlı bir şekilde gelişiyor. Eğer iş bilgisayarınız işlem gücünüzü karşılamakta yetersiz kalıyorsa, Google Compute Engine’in (GCE) size uygun bazı çözümleri olabilir.

İş yükünüzü, Google’ın Intel Xeon Scalable işlemcilerden oluşan 96 CPU ve 624GB RAM’li canavarı ile hafifletebilirsiniz. Bill Gates’in ‘Kim 640K bellekten fazlasına ihtiyaç duyar ki?’ sorusu aklıma geliyor. Büyük beyinler de bazen öngörülerinde haksız olabilir.

Bu kadar işlem gücünün gereksiz olduğunu ve çok az ilgi göreceğini düşünebilirsiniz. Fakat makalenin başında söylediğimiz gibi teknoloji çok hızlı gelişiyor ve haliyle şirketlerin işlem gücü ihtiyaçları da her gün artıyor. Bu yüzdendir ki GCE’nin Mart ayında tanıttığı 64 işlemcili ve 416GB RAM’li modeli büyük ilgi gördü.

Google’ın söylediğine göre yeni Intel Xeon Scalable işlemciler, bir önceki nesil Xeon işlemcilere göre %20 daha fazla işlem performansı ve %82 daha fazla ‘yüksek işlem performansı’ (HCP) gücü sağlıyor. Ayrıca yeni Xeon işlemciler, önceki nesil ile kıyaslandığında neredeyse iki kat daha fazla bellek bant genişliği vadediyorlar.

Peki bu kadar yüksek işlem gücüne ihtiyacınız yoksa ne olacak? Sorun değil; Google, ihtiyacınıza göre dilediğiniz CPU-RAM konfigürasyonunu size sağlayabiliyor. Şirket bu büyük iş gücünü sorunsuz çalıştırmak için SAP HANA’nın(High-Performance Analytic Appliance) bellek içi teknolojisini kullanıyor. Bu teknoloji, binlerce gigabyte’lık verinin gerçek zamanlı olarak analiz edilmesini sağlıyor.

Hep bu iş gücünün fazla olabileceğinden bahsettik. Fakat bazıları için bu da yetersiz olabilir. Eğer 624GB bellek yetersiz gelirse endişelenmeyin, zira şirket 4TB’a kadar RAM sunan ürünler üzerinde çalışıyor. Güç önemli tabii. Bu kadar büyük işlem gücünün fiyatını da merak edebilirsiniz. Günümüzde kullanıma sunulan modelin saatlik ücreti 4.95 dolar.