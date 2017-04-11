Google'dan Pixel 2 XL Geliyor!

Google, yeni ve oldukça güçlü bir Pixel cihazını daha tanıtmaya hazırlanıyor.

Nexus'un ardından Pixel ailesi ile mobil cihaz sektöründe bir nevi 'yeni bir maceraya atılan' Google, bu yıl içinde en az iki yeni Pixel modelini tantacağını -bir nevi- açıkladı.

Aslında işin 'açıklama' kısmı tam olarak resmi değil. Şöyle ki; Google, mobil cihazlarına kod adı olarak egzotik canlıların isimleri takmakta. Mesela geçtiğimiz yıl tanıtılan Pixel, 'Sailfish' yani 'Yelkenbalığı' kod adına sahipti. Ya da, yine geçen sene tanıtılan Pixel XL'ın kod adı, Marlin yani Kılıçbalığı idi.

Bu yıl geleceğini bildiğimiz Pixel 2 ise Walleye (Sudak Balığı) kod adına sahip. Fakat Google'ın bir kod adlı cihazı daha var; Taimen(Alabalık). Bu yıl çıkacak olan cihazın, Pixel 2 XL adıyla gelmesi bekleniyor.

Gelen bilgilere göre Pixel 2 XL, kendinden önceki modellere göre çok daha büyük bir ekrana sahip olacak. Bir diğer bilgiye göre ise Pixel 2 XL, kendinden önceki cihazların, farklı özelliklerle bir modeli olarak değil, Google bünyesinde tamamen farklı bir mobil cihaz ürünü olarak gelecek.

Şu an için cihaz hakkında başka bir bilgi bulunmuyor fakat Google'ın bu cihazı ile sektörde önemli bir sıçrayış yapması bekleniyor.