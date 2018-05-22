Google'dan Rakip Platformu Denebilecek iOS'a 3D Araba Jesti

Sesli asistanlarda olduğu gibi, harita ve navigasyon alanında da dev şirketlerin kapışması sürüyor. Google, iOS cihazlarda Google Haritalar kullananlar için minik ama hoş bir yenilik yaptı.

Google, Apple ve Yandex'in 'haritalar' savaşı sürerken, Google Haritalar yazılımını iOS cihazlarında kullanan akıllı telefon kullanıcıları için küçük ama hoş bir yenilik geldi. Buna göre artık Google Haritalar'daki mavi damlacık yerine, küçük ve sevimli araç ikonları kullanabilirsiniz.

Mavi ikonu değiştirmek istiyorsanız, sadece tek bir araç seçeneğiniz yok; ikonlar arasından SUV, sedan veya bir pikap seçebilirsiniz. Elbette kullanım açısından herhangi bir fark yaratmayacak olsa da, harita uygulamalarındaki genel olarak göze çarpan 'ruhsuz' atmosfere bir küçük çözüm üretilmeye çalışılmış.

Gelecek dönemlerde Google'ın uygulama için yeni özelleştirme seçenekleri eklemesini bekliyoruz.