Google’dan ‘Sanat İkizinizi’ Bulmanızı Sağlayan Yapay Zekası

Yapay zeka yazılımları konusunda geleceğe yön vermeye başlayan Google, insanların tek bir fotoğraflarıyla, en çok benzedikleri yağlı boya çizimini bulmalarını sağlayan yapay zekasını test sürümü şeklinde sunmaya başladı.

Sosyal medyada birçok insanın en çok benzedikleri sanat eserlerinin önünde, fotoğraf çektirip paylaştıklarını görmüşsünüzdür. Bu insanların nasıl olup da o tabloları bulup yanlarına gittiklerini hiç merak etmediniz mi? Yer yüzünde hala sergilenen yüz binlerce sanat eseri var. Büyük kısmı, küresel olarak sanat tarihi bilimi için kayıt altında tutuluyor.

Google’ın muazzam veri tabanı ve artık neredeyse her amiral gemisi cihazda bulunan yüz tanıma yazılımı, aynı çatı altında birleşiyor. Dev şirket, kısa süre önce Google Art & Culture uygulaması için yayımladığı güncellemeyle muhteşem bir özellik getirdi.

Kullanıcıların fotoğraf çekmelerine ve bu fotoğrafla kendilerine en çok benzeyen tablo karakterlerini bulmalarını sağlıyor:

Google Art Project kapsamında veri tabanında tam 70.000 farklı eser bulunuyor. Tanınan yüz ve eşleşme verileri, kendilerine en yakın veriler sunan ve tıpkı fotoğraflar gibi taranan sanat eserleriyle karşılaştırıyor.

Google, bu uygulamayı ülkemizde de hizmete sunmuş durumda. Ancak dünyanın çoğu bölgesinde henüz söz konusu eşleştirme özelliği çalışmayabiliyor. Google Arts & Culture uygulamasını sanat merkezlerine sanal ziyaretlerde bulunmak, eserler hakkında bilgi almak, kültürel ve sanatsal ögelere ilişkin içerik okumak amacıyla kullanabilirsiniz.

Söz konusu özelliği dört gözle beklerken, erişimi bulunan kullanıcıların yaptıkları diğer örneklere şöyle bir göz atalım: