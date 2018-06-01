Google’dan Android'teki ‘1975’ Hatası Hakkında Açıklama

Android kullanıcıları, bu hafta içi bir Reddit kullanıcısı tarafından yanlışlıkla keşfedilen garip bir hatanın varlığından haberdar oldular. Kullanıcıların SMS kayıtlarını ortaya çıkartan bu hata hakkında Google’dan pek de tatmin edici olmayan bir açıklama geldi.

Bu haftanın başında Reddit kullanıcılarından birisi, Android cihazında hatalı bir arama yaptı. Kullanıcı, Google Arama çubuğuna ya da Google uygulamasına tırnak işaretleri olmadan “the1975..com” yazdı. Karşısında gördüğü şey Google’ın otomatik olarak hatasını düzeltmesi ya da arama sonuçlarını sunması değildi, bütün SMS kayıtları uygulama tarafından listelenmişti.

Reddit’te bu hatayı duyan başka kullanıcılar da farklı söz öbeklerinin aynı duruma yol açtığını söylediler:

"Vizela viagens” öbeğinin haflerinden oluşan “Vizel Viagens”, “Izela Viagens” ve “Zela Viagens” gibi aramalar da kullanıcıların SMS geçmişlerini bir anda karşılarına sunuyordu. Yukarıda gördüğünüz gibi mesajın kimden geldiği, zamanı ve içeriği açık ediliyordu. Bu durum bir bakıma Google’ın SMS’leri depoladığına dair kanıt olarak sayıldı.

Hatanın haberini sizlere bildirdikten sonra, Türkçe dilinde aynı söz öbeklerinin çalışmadığını da kanıtlamış olduk. Pek çok okuyucumuz bu yönde geri bildirimde bulunarak, İngilizce veya farklı dilerde bu sorunla karşılaştıklarını aktardılar. Google ise bu tuhaf hata hakkında bir açıklamada bulundu.

Şirket, bu hatayı fark eden kullanıcılara teşekkür ederek düzeltmek için çalıştıklarını iletti. Bir çeşit “dil algılama hatası” olduğunu söyleyen Google, bu aramalardaki hatalı girdilerin “son metin mesajlarını görüntülemeyi talep eden” yanlış yorumlanmış bir komut olduğunu söylüyor.

Google, hatanın birkaç gün içerisinde gönderilecek güncellemelerle giderileceğini belitti. Bilgi gizliliği konusunda Google’ın şu zamana kadar Facebook gibi dolaylı rakipleri karşısında çok daha dikkatli davrandığını söyleyebiliriz. En azından bilgilerimiz çalınıyor olsa dahi şirket, bu konuda net kanıtlara ulaşmamızı engelliyor olabilir.