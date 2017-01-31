Google'dan Trump'ın Müslüman Karşıtı Politikalarına Tepki!

Google; CEO ve kurucular da dahil olmak üzere, binlerce çalışanı ile Donald Trump'ın politikalarına tepki gösterdi.

Binlerce Google çalışanı, CEO ve şirket kurucusu, Donald Trump'in müslüman karşıtı politikaları nedeniyle protesto eylemlerinde bulundu.

Google, Mashable isimli bilişim sitesine attığı e-postada; Silikon Vadisi, San Francisco ve New York'taki Google merkezi başta olmak üzere, 2.000'den fazla Google çalışanının protestolara başladığını bildirdi.

En büyük katılım, merkezi Mountain View, California'da gerçekleşti; Yönetim Kurulu Başkanı Sundar Pichai ve şirket kurucularından Sergey Brin kalabalığa seslendi.

Brin, Pazartesi günü Mountain View'daki kalabalığa, Sovyetler Birliği'nden altı yaşında ülkeye gelen bir göçmen ve mülteci olarak karara inanılmaz "öfkelendiğini" söyledi. Brin ayrıca "insanların havaalanlarında yaşananlar için savaştığını görmekten memnuniyet duyduğunu" ifade etti. Google, ülke çapında gerçekleşen demokratik gösterileri de sonuna kadar desteklediğini açıkladı.

Trump'un emri Cuma günü yürürlüğe girdi. Yönetim Kurulu Başkanı Pichai, "kararın en az 187 çalışanı etkilediğini" açıkladı. Google ayrıca, söz konusu Müslüman çalışanlar için 2 milyon dolarlık bir kriz fonu yarattı.