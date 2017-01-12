Google'dan Üreticilere Yönelik Android Nougat 7.1.1 Kanunları!

Google, yeni cihazlarında Android 7.1.1 Nougat kullanmayı düşünen akıllı telefon üreticileri için kesin kurallar belirledi.

Android 7.1.1 güncellemesinden faydalanıp, telefonlarını güçlendirmek isteyen akıllı telefon üreticilerini zor günler bekliyor. Hayır, karşımızdaki Nougat'ın donanımsal sistem gereksinimleri değil; çok daha özel ayrıntılar.

Google Compatibility Definition Document (Google Uyumluluk Belgesi Raporu), sınırları kırmızı çizgilerle belirliyor.

Kurallara göre, mobil cihaz üreticilerinin "bildirimlerin güncelleme, kaldırılma, yanıtlanma ve saklama davranışlarını desteklemesi mecburi". Cep telefonu sahipleri, bildirimleri doğrudan ve kolayca görebilmeli ve gereken işlemleri yapabilmeli. Elbette şartlar bu kadarla kalmıyor: Telefon üreticileri, "BLOCK, MUTE ve RESET" tuşlarına gerekli fonksiyonları sağlayarak, bildirimlerle uyum içerisine getirmek zorunda. Kısacası hem satır kontrol panellerine, hem de ayarlar sekmesine kolayca ulaşılabilmek, firmaların üstünde çalışması gereken kritik nokta.

Kısacası Google, işletim sisteminin kritik fonksiyonlarının üreticiler tarafından kurcalanmasını istemiyor.

Google, kendi telefonları; Pixel, Pixel XL, Pixel C, Nexus 6P, Nexus 6, Nexus 9, Nexus 5X'de, 7.1.1 Nougat'tan faydalanmaya yaklaşık bir ay önce başladı.