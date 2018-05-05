Google'dan Yapay Zeka Tabanlı Yeni Oyun: Emoji Scavenger Hunt

Google I/O Geliştirici Konferansı'na sayılı günler kala şirket, Emoji Scavenger Hunt adlı yapay zeka kullanan oyununu duyurdu.

Google'ın birkaç gün içerisinde düzenleyeceği Google I/O Geliştiriciler Konferansı'nın en önemli konularından biri yapay zeka olacak. Yapay zeka kullanımı yaygınlaştırmak amacıyla Google, Emoji Scavenger Hunt adlı yeni oyununu duyurdu. Oldukça basit görünen oyunun temelinde ise ciddi bir teknoloji yatıyor.

Size çeşitli emojiler gösterip, onları gerçek hayatta bulmanızı isteyen oyun; web tabanlı bir uygulama olmasına rağmen mobil cihazlarda daha efektif çalışıyor. Sizden istenen nesneleri bilgisayar veya akıllı telefon kamerasına göstererek ilerleyebileceğiniz oyun, fotoğrafı çekilen her nesneye ilgili emojiye benzerlik bakımından puanlama yapıyor. Emoji Scavenger Hunt, kullandığı sinir ağı sayesinde gösterilen nesneyi algılayabiliyor.

Google'ın makine öğrenimi odaklı Tensorflow.js altyapısını kullanan oyun, şirketin yapay zeka konusunda yapacağı atılımlar için küçük bir adım niteliğini taşıyor. Bu yılın I/O etkinliğinin önemli bir parçası olacak olan yapay zeka, önümüzdeki günlerde sıkça duyacağımız bir yenilik olacak. Emoji Scavenger Hunt'ı şimdiden kullanıma sunan Google, I/O etkinliğini 8-10 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirecek.

Google'ın sinir ağları ve yapay zeka konusunda ne kadar ilerlediğinin ve ilerleyeceğinin kanıtı niteliğinde olan bu oyun, bu teknolojilerin daha ciddi uygulamalarda da kullanılabileceğini bizlere gösteriyor. Bu gibi tanımlamalar için emoji dışındaki nesnelerin de kullanılabileceği teknolojiye şimdiden alışmak için, Emoji Scavenger Hunt'ı hemen deneyebilirsiniz.