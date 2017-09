Google'dan Yeni Duo Reklamları: Basit Görüntülü Sohbet

Google'ın her geçen gün kendini geliştiren görüntülü ve sesli arama uygulaması Duo, yeni reklamlarıyla karşımızda.

Google servislerini kullananlar bilir, gerçekten kaliteli ve iyi tasarlanmıştır. Kullanıcı deneyimini ciddi oranda yükselten Google uygulamaları ne yazık ki firma tarafından yeterince iyi reklam edilmez.

Yeni yayınlanan Duo konulu üç reklamda, uygulamanın ne kadar basit çalıştığı ve nasıl her durumda çalıştığı gösteriliyor. Google Duo, artık bir çok cihazda ön yüklü gelen ve kullanımı aşırı basit bir görüntülü ve sesli sohbet uygulaması. Sadece yükleyin, telefon numaranızla kaydolun ve istediğiniz kişiye dokunarak arayın. Bunu her tür ağ koşulunda mümkün olan en iyi kalitede yapan Duo, bizlerden tam not almayı başaran bir mobil uygulama.

Google'ın Pixel 2 cihazları tanıtmasına kısa bir zaman kala ortaya çıkan bu üç reklam, tam olarak da Duo'nun her tür ağ koşulunda çalıştığına ve her platformda çalıştığına vurgu yapıyor.