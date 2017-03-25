Google'dan Yeni Fotoğraf Uygulaması Geliyor

Google fotoğraf paylaşımına dayalı yeni bir sosyal medya uygulaması üzerinde çalışıyor.

Google, TechCrunch'ın haberine göre, kullanıcıların fotoğraflarını küçük gruplar halinde düzenleyip paylaşmasına izin verecek bir sosyal uygulama üzerinde çalışıyor. Hafta başında, Apple'ın iPhone ve iPad için eğlenceli videolar oluşturabileceğiniz Clips video uygulamasını kullanıma sürdüğünden bahsetmiştik. Görünen o ki Google, Apple'ın Clips'yle benzer özellikler barındıran yeni bir uygulamanın peşinde.Söylentileri doğrulayan Google, bunun deneysel bir çalışma olduğunu belirtti fakat uygulamanın ne zaman çıkacağı ile ilgili bir bilgi vermedi.

Google'ın bu yeni uygulamasında kullanıcıların arkadaşlarıyla birlikte çalışabilecekleri, fotoğraflarını paylaşıp; düzenleyebilecekleri gruplar olacağı söyleniyor. Ayrıca uygulamanın, kullanıcıların fotoğraflar etiketlemesi ve düzenlemelerine yardımcı olacak yapay zeka imkanlarıyla geleceği söylentiler arasında. Bu yapay zeka, insanların yanı sıra fotoğraflardaki objeleri de tanımlayarak onları da gruplandıracak. Uygulamayla ilgili bilinenler bunlardan ibaret. Google+ sosyal medya projesi beklediği etkiyi bulamayan Google'ın bakalım fotoğraf uygulaması başarılı olabilecek mi?