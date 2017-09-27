Google'dan Yeni Stereo Speaker: Home Max

Rivayete göre Google yüksek teknolojili Home ‘Max’ akıllı hoparlörü üzerinde çalışıyor.

Göründüğü kadarıyla Google, Home’un daha büyük bir versiyonu olan, ve stereo özellik taşıyan ‘Home Max’ adlı yeni bir speaker üzerinde çalışıyor.

9to5google’ın haberine göre cihazla ilgili henüz pek detay yok. Cihazın daha büyük ve Google Home zinciri içerisinde daha pahalı olacağı belirtiliyor. Cihaz, Sonos Play:3 gibi ürünlerle rekabet etmek üzere ‘premium’ tasarıma sahip olacak. Apple’ın kendi yüksek teknolojili akıllı speaker’ı olan ‘HomePod’un bu yıl sonuna doğru çıkması bekleniyor. Diğer bir somut bilgi ise Home ürünü üzerinde bariz bir ses kalitesi gelişimini sağlayacak olan stereo hoparlör özelliği olacağı yönünde.

Bu ay başlarında sızdırılan diğer bir cihaz ise bildiğiniz gibi daha küçük ebatlarda olan ‘Google Home Mini’ idi. Bu ürünlerden de anlaşılıyor ki Google, Home serisini diğer form faktörleri dahilinde genişletmeyi tasarlıyor. Bununla birlikte Home Mini’nin aksine, Home Max’in Google’ın önümüzdeki hafta düzenleyeceği Pixel 2 etkinliğinde duyurulup duyurulmayacağı ise henüz bilinmiyor.