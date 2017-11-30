Google, Hücresel Veri Dostu ‘Datally’ Uygulamasını Sundu!

Google, Android cihazlardaki uygulamaların, internet paketinizi ne kadar tükettiğini anlık olarak görüp, istediğiniz gibi düzenleyebileceğiniz Datally uygulamasını Google Play Store’da sundu. Uygulama indirilebilir durumda.

Kullanıcılar, artık Android dünyasında telefonlarının temel işlevlerinden birisi olan internet bağlantılarına daha hakim olacaklar. Şık ve basit arayüzüyle Datally, internet paketlerinizi gizli gizli sömüren uygulamaları bir bir ifşa etmek için geldi.

Verilerinizin nereye gittiğini ve hangi uygulamanın internet paketinizi daha çok tükettiğini canlı olarak gözlemleyebilecek ve ne kadar kullanması gerektiğine karar verebileceksiniz. Daha da önemlisi uygulamanın ana özelliği, arka planda tüketilen tüm internet verilerinin kapatılmasına izin veriyor olması:

Sohbet balonu şeklinde açılan penceresiyle, uygulamaların veri kullanımları size bildiriliyor. Uygulama bazında o verilerin kontrolü tamamen kullanıcıya kalıyor.

Uzun yıllardır Android kullanıyorsanız, Datally aslında o kadar da heyecan verici bir yenilik olmayabilir. Uygulamanın bütün özellikleri Android’in çekirdek yazılımında bulunan şeylerdi ve Ayarlar sekmesinde kontrol ediliyorlardı. Ancak Datally bu gövdeden ayrılarak, internetteki veri akışının kontrolünü daha basit bir şekilde yapmanızı sağlayacak. Google tarafından üretilen bağımsız bir uygulama olması, daha çok insanın dikkatini çekecektir.

6 MB’lık boyutu ile eğer ihtiyacınız acilse Wi-Fi ağına bağlanmadan da indirebilir ve verilerinizi kontrol altına alabilirsiniz.

Ufak bir uyarı: Arka planda çalışan verileri tamamen kapattığınızda internet bağlantısına göre size bildirim gönderen uygulamalarınız, bildirim göndermeyi kesecektir. İnternetiniz açık olsa bile bu seçenekle sosyal medya uygulamaları, haber uygulamaları veya oyunlardan bildirim alamazsınız.

Gene de Datally, kullanıcıların büyük kısmının yaşadığı sorunları ortadan kaldırmış oldu. Uygulamayı indirmek için, hemen aşağıdaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.