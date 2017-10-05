99 dolardan ön siparişe açılan kumaş VR gözlüğü Daydream VR, üç yeni renk seçeneği ile birlikte ön siparişe açıldı.

Google, dün yaptığı konferansta Pixel 2’lerin haricinde Daydream sanal gerçeklik gözlüğünün yeni versiyonunu da duyurdu.

99 dolardan satılacak yeni Google Daydream View VR seti, tasarım olarak eski modele sadık kalmış. Eskiden olduğu gibi kumaş kaplı hafif bir gözlük olarak gözüken VR seti, uzun süreli kullanımlarda kafayı yormamak için geliştirildi.

Sis, kömür ve mercan renk seçenekleri ile çıkacak yeni VR gözlüğü, şu anda ön siparişe açılmış durumda. 19 Ekim’de piyasaya sürülecek gözlükler, aralarında ne yazık ki bizim olmadığımız 11 farklı ülkede satışa başlayacak. ABD, Kanada, İngiltere, Almanya, Avustralya, Hindistan, İtalya, Fransa, İspanya, Japonya ve Güney Kore’de satışa sunulacak gözlüklerin ilerleyen zamanlarda başka ülkelere gelip gelmeyeceği ise bilinmiyor.

ABD, İngiltere ve Güney Kore’de 2018’e girmeden Daydream View VR seti satın alanlara özel bir oyun paketi sunacak Google, ürünle birlikte YouTube’da çeşitli VR video serilerine başlayacağını duyurdu.

İlk Daydream Kasım 2016’da yalnızca Google Pixel için yayınlanmıştı. O günden beri birçok telefona Daydream desteğini ekleyen Google, Galaxy Note 8, LG V30 gibi telefonlar da dahil olmak üzere bir düzineden fazla amiral gemisine Daydream desteği sunuyor.