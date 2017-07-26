Google'ın VR sistemi Daydream, Google CEO'sunun açıklamasına göre yıl sonuna kadar 11 akıllı telefonu destekleyecek.

Google'ın Daydream VR'ı henüz üzerine yapılan çalışmanın karşılığını almış değil. Ancak Google CEO'su Sundar Pichai, Alphabet'in kazancı ile ilgili konuşması sırasında bir sayı verdi: 11.

Görünüşe göre 11, yıl sonuna kadar Daydream'ı destekleyecek cihazların sayısı. Bir düşünelim; acaba hangi cihazlar Daydream'ı destekleyecek? Google Pixel ile başlayalım. Projeyi destekleyen Moto Z, ZTE Axon 7, Asus Zenfone AR ve Huawei'nin Mate 9 Pro ve Porsche dizayn Mate 9'u da saydığımızda 7 cihaz şimdiden tamam. Samsung Galaxy S8 ve S8+ elbette ki destekleyecektir. Oldu 9. Yeni gelecek olan Pixel 2 de tabiki destekleyecek. Gelecek cihazın S8'lerde olduğu gibi iki farklı versiyonu olabileceğini düşünürsek 11 cihaza ulaşmış oluyoruz.

Daydream VR, Daydream View gibi bir tam set ile telefonunuzu kullanarak, sizi 360 derecelik sanal dünyanın içine alıyor. Oculus Rift gibi VR rakiplerine göre Daydream'ın en önemli avantajlarından biri, kullanıcıyı yormayacak kadar hafif olması.