Google, Google Play'de DDoS saldırıları içeren 300 uygulamayı kapattı. Şirket, şimdi yeni zararlı uygulamaları arıyor.

Gizmodo’nun yaptığı habere göre, Google geniş çaplı bir uygulama temizleme projesine başlamış durumda. Daha önce belirlenen 300 Google Play uygulamasını bularak kapatan Google, bu uygulamaların “DDoS” saldırılarının arkasındaki uygulamalar olduğunu düşünüyor. Şu anda 300 uygulamanın kaldırıldığı Google Play’de daha fazla uygulamanın bu sebeple kaldırılabileceği düşünülüyor.

Google güvenlik araştırmacılarından “WireX” botnetinin saldırganların peşinden giderek, özellikle zil sesleri ve depolama yöneticilerinde gözüken DDoS saldırı uygulamalarını kaldırdığı açıklandı. Bu yazılımlar normal işini yapıyorken, diğer taraftan telefonunuzu daha büyük amaçlar için kullanan bir ağın parçası haline getiriyordu.

Bulut hizmeti sunan Akamai’deki araştırmacılar, bu tarz bir uygulama üzerinden IP adreslerine ciddi bir DDoS saldırısı yaşadıklarını fark ettikten sonra olay WireX botnetine iletildi ve kısa bir araştırmayla bu uygulamalar ayıklanmaya başladı.

Tahminlere göre saldırganlar 100 farklı ülkede 70.000’den fazla cihazı ele geçirebiliyorlar. Bu saldırganlardan bazıları kullanıcılardan fidye ücretleri isteyebiliyor. Tüm bu olaylara Android’de dur demek için çalışan Google, bunun için makine öğrenimini kullanarak sorunlu uygulamaları ortadan kaldırmaya çalışıyor.