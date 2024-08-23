Google'ın yapay zekâ birimi DeepMind'da askeri anlaşmalar nedeniyle huzursuzluklar yaşanıyor. 200 kadar DeepMind personeli, Google yönetimine bir mektup göndermiş durumda.

ABD merkezli teknoloji devi Google'ın yapay zekâ sektöründeki en önemli birimlerinden olan DeepMind ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. TIME'ın yayımladığı özel habere göre bazı çalışanlar, Google'a baş kaldırdılar. Bunun nedeni ise Google'ın yaptığı askeri anlaşmalar.

Google'ın özellikle de ABD ve İsrail ordularıyla ilgili yapılmış anlaşmaları olduğu zaten biliniyor. DeepMind çalışanları, söz konusu anlaşmaların bulut odaklı teknolojilere de erişim imkânı sağladığını, bu teknolojiler arasında DeepMind'ın geliştirdiği hizmetlerin de bulunduğu ifade ediliyor. TIME'ın haberine göre bir grup DeepMind personeli, söz konusu anlaşmaların iptal edilmesi için Google yönetimine bir mektup gönderdi.

Şimdilik çok büyük bir sorun yok

Edinilen bilgilere göre 16 Mayıs'ta Google yönetimine gönderilen mektuba, 200 kadar personel imza attı. Bu da DeepMind'ın toplam personelinin yüzde 5'ine denk geliyor. Yani Google DeepMind'daki huzursuzluk, henüz çok büyük seviyelere ulaşmamış durumda. Ancak gelecekte işler biraz daha karışabilir gibi görünüyor.

Google yönetimine gönderilen mektup, sadece anlaşmaların iptal edilmesini kapsamıyor. DeepMind mühendisleri, askeri kullanıcıların yapay zekâ teknolojilerini kullanmalarının yasaklanmasını da istiyorlar. Öte yandan; gelecek yıllar için de garanti isteyen DeepMind personeli, geliştirilecek teknolojilerin askeri oluşumlara hiçbir şekilde açılmaması gerektiğini savunuyorlar. Google yönetiminin buna nasıl bir cevap vereceği ise şimdilik belli değil.