Google, sürücüsüz araçların kazalarda daha az hayati risk taşıması için yüzey gerginliğini değiştirebilen araç patenti aldı.

Sürücüsüz otomobiller birbirleri ile iletişim kurarak kazaların önüne geçebiliyorlar. Fakat standart sürücülü araçlarda, bisikletler ya da yayalar konusunda tamamen sürücünün reflekslerine güvenmek zorundayız.

Google, olası bir kaza durumunda hem araç için hem de kaza yapılan nesne için hasarı en aza indirmeyi amaçlayan bir sistemin patentini aldı.

Yeni geliştirilen sistem, içerisinde bulundurduğu tel, yay ve kablolar ile aracın gerektiğinde sert, gerektiğinde yumuşak bir dış plakaya sahip olmasını sağlıyor.

Waymo ismindeki araç, bir kaza anında önceden sensörleri ile çarpılacak nesnenin ne olduğuna karar veriyor. Eğer çarpılacak nesne çok güçlü ya da sert ise Waymo aracın yüzey gerilimini arttırarak daha az hasar almasını sağlıyor, ancak bir insana çarpması söz konusu ise yüzey gerilimini azaltarak daha yumuşak bir alan ile kazanın gerçekleşmesini böylece çarpılan kişinin daha az hasar almasını sağlıyor.

Waymo'nun işe yarayıp yaramayacağı henüz bilinmiyor. Araç için gerekli testlere de henüz başlanmadı. Eğer yollardaki güvenliğimizi yapay zekalara teslim edeceksek bu tarz güvenlik teknolojileri oldukça önemli olacaktır.