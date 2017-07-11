Google'dan Evcil Hayvanınız İçin Yeni Özellik: Doggie Movie

Google, evcil hayvan sahiplerinin yüzlerine bir gülümseme getiren yeni bir özellik ekledi. Herkes için teknoloji geliştiren Google, hayvanları da unutmadı.

Google'ın getirdiği yeni özellik sayesinde köpeğinizin görüntülerini toplayabilir ve "Doggie Movie" olarak adlandırdığı kısa bir klip oluşturabilirsiniz. Sosyal platform Reddit'teki çok sayıda kullanıcı, yeni gelen uygulama hakkındaki memnuniyetini belirtti. Bazı kedi sahipleri, uygulamayı kedileri için de yaparak kapsamı genişletti.

İzlerken daha keyif alacağınız videolar yapmak istiyorsanız, köpeğinizin havlamasını veya kedinizin miyavlamasını videoya çekerek yeni özellik üzerinden şarkı söylüyorlarmış gibi düzenleme yapabilirsiniz.

Uygulama, görme özelliği sayesinde kameranızı hayvanlara yönlendirdiğiniz zaman bir hayvan olduğunu anlayabiliyor ve size ona göre seçenekler sunuyor. Uygulama için hazırlanan videoyu izlemek için şuraya tıklayabilirsiniz.