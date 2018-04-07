Google Dokümanları Nasıl Daha Güvenli Kullanabilirsiniz?

Google Dokümanlar son zamanlarda oldukça çok kullanılan bir platform haline geldi. Ücretsiz oluşu ve kullanım kolaylığı sebepleri ile seçtiğimiz bu platform da göz ardı edilen bir konu var: Gizlilik

Son yıllarda özellikle iş yerlerinde Google Dokümanlar oldukça sık kullanılır hale geldi. Çoğu şirketin kullandığı bu platform da, eş zamanlı olarak birçok kişinin aynı anda göreceği değişiklikler yapılabiliyor. Üzerine bir de kullanım kolaylığı ve ücretsiz oluş faktörleri eklenince, neredeyse bu platformu kullanmamak için sebep kalmıyor. Gmail hesabı olan herkesin kullanabileceği bu platform oldukça işlevsel ancak neredeyse herkesin kullanırken göz ardı ettiği bir konu var.

Gözlemlediğimiz kadarı ile kullanıcı kitlesi, Google Dokümanları paylaşırken yaşanabilecek gizlilik sorunlarını göz ardı ediyor. İnternet linki olarak paylaşılan bu platforma, başkaların girmesi ve platformdaki verilere erişmesi de aslında mümkün oluyor. Bu noktada sizlerle bugün Google Dokümanları nasıl güvenli kullanabileceğiniz gözden geçireceğiz.

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Google bu bağlamda sizlere farklı gizlilik ve erişim seçenekleri çatısı altında 3 farklı mod sunuyor. Bunlardan ilki, ‘Web üzerinde herkese açık’ seçeneğidir. Bu seçenek ile herkes platformunuza erişerek verilerinizi görebilir. Tamamen kamuya açık bir halde ayarladığınız seçenek ile özel veriler içerek bir platform kurmamanız öneriliyor. Aksi takdirde istenilmeyen sonuçlar doğabilir.

İkinci seçenek ‘Bağlantıya sahip olan herkes’. Bu seçenek ile bir grupta paylaşacağınız veriler için kullanabilirsiniz. Örneğin bir WhatsApp grubunda arkadaşlarınız ile bir proje gerçekleştirecekseniz ve hayati bilgiler paylaşmayacaksanız, bu mod ile işinizi kolayca halledebilirsiniz. Bağlantıya tıklayan arkadaşlarınız ile eş zamanlı olarak aynı platformu kullanabilirsiniz.

Diğer seçenek ise ‘Özel insanlar’. Bu diğer seçenekler arasında en korumacı seçenek diyebiliriz. Seçenek ile platforma sadece seçtiğiniz kişiler ulaşım sağlayabilecektir. Bunun dışında kalan kişiler URL’ye erişse bile platforma giriş yapamazlar.

Google Dokümanlar, sınırlarını bildiğiniz takdirde oldukça kullanışlı ve işlevsel bir araçtır. Peki siz konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce platformda bunun yanı sıra yapılabilecek farklı güvenlik önlemleri var mı?