Google Drive Artık iOS 11'deki Dosyalar Uygulamasında!

Google'ın bulut depolama hizmeti Drive, iOS 11'e yeni eklenen dosya yöneticisine de destek vermeye başladı.

Küçük ama oldukça işlevsel bir güncelleme ile karşı karşıyayız. Apple'ın iOS cihazlarından biri ile birlikte Windows ya da Android kullanan biri sık sık Google Drive için yetersiz destekten yakınmıştır.

Apple'ın kullanıcıları dinleyip sonunda iOS 11'e bir dosya yöneticisi eklemesiyle beraber Apple cihazlar da üretkenlik işlemlerinde kapasite artışı yaşadı. Google'ın bulut depolaması Drive sistemi de son eklenen Dosyalar uygulamasına destek vermeye başladı. Artık Google Drive üzerinde yer alan tüm dosyalar, iOS cihazınızdaki dosya yöneticisi ile ulaşılabilir durumda. Zamanında aynı şeyi Dropbox'ın da yapması, kullanıcıların çok yönlü bulut hizmetlerini kullanmasına olanak veriyor ve kolaylık sağlıyor. Güncelleme özellikle bilgisayar yerine iPad kullananları mutlu edecektir.

Google Drive