Google'ın Arama Uygulamasından Drive Dosyaları Aranabiliyor

Google’ın Android platformundaki arama uygulamasına gelen yeni güncellemeyle birlikte, uygulamaya faydalı bir özellik eklendi. Bu özellik, Google Drive dosyalarının ya da klasörlerinin Google’ın arama uygulaması üzerinden aranmasına imkan tanıyor.

Google’ın Android’teki arama uygulaması, yeni bir güncelleme aldı ve bu güncellemeyle birlikte uygulamaya güzel bir özellik eklendi. Artık Android kullanıcıları, Google’ın arama uygulaması aracılığıyla Google Drive’da bulunan dosyalarını ve klasörlerini arayabilecekler. Google tarafından yapılan açıklamaya göre, bu özellik Firebase App Indexing sayesinde sağlanıyor.

Google’ın arama uygulamasında, aramak istediğiniz Google Drive dosyası ya da klasörünün ismini arattıktan sonra, arama çubuğunun hemen altında yer alan sekmelerden “Uygulamalarda” sekmesini seçmeniz gerekiyor. Buradan Google Drive uygulamasının olduğu kısma gelerek istediğiniz dosyaya ya da klasöre ulaşabilirsiniz.

Bu arada Google’ın arama uygulamasında kullanıma sunulan bu yeni özellikten yararlanabilmeniz için Google Drive uygulamasının en son sürümüne sahip olmanız gerektiğini de belirtelim.