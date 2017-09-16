Popüler dosya yedekleme servisleri Google Drive ile Dropbox arasında temel özellikler bazında kıyaslama yapılan yazıda, hangi seçeneğin ihtiyaçlarınızı en iyi şekilde karşıladığını tespit edebileceksiniz.

Bulut depolama çözümlerinin en bilinenlerinden ikisi, makul sebeplerden ötürü Google Drive ve Dropbox’tır. Özellik ayarları, fiyatlandırma ve ücretsiz deneme seçenekleri bu çözümleri mevcutlar arasında en iyi bulut depolama hizmeti yapmaktadır. Peki bu ikisinden hangisini seçeceğimize nasıl karar verebiliriz? İşte bu yazımızda Google Drive ile Dropbox’ın bir kıyaslamasını yaparak, soruya cevap vermeye çalışacağız.

Ücretsiz Depolama

Her iki servis de daha pahalı ve kalıcı seçenekler için ödeme yapmadan önce söz konusu hizmetleri denemek isteyenler için ücretsiz depolama imkanı sunarlar. Google Drive 15GB’lık ücretsiz alan seçeneğiyle standart haline gelmiş, Dropbox ise sadece 2GB’lık seçeneğiyle Drive yanında yaya kalmıştır.

Bununla birlikte Dropbox’ da ücretsiz depolama alanınızı arttırmak için bir dizi seçenekler ortaya koyar. Ücretsiz hesaplar servise getirilen her bir arkadaş, aile üyesi, v.s. için ekstra 500MB ücretsiz alan sunarak, 16GB’a kadar ücretsiz alan edinmenize imkan tanımaktadır. Aynı zamanda yakın bir zamanda Dropbox forumlarında sorulan sorulara verilecek cevaplar için de ekstra 500MB’lık alan seçeneği sunmaktadır.

Kazanan: Google Drive

Ücretli Depolama

Birkaç gigabyte’ın üzerinde depolama yapmak istiyorsanız, hangi bulut depolama çözümünü tercih edeceğinizin bir önemi olmuyor zira her halükarda ödeme yapmanız gerekiyor. Hem Google Drive, hem de Dropbox ödemeli servisleriyle çok daha fazla alanı kullanmanıza olanak sağlıyor. Peki hangisinin sunduğu ücretlendirme paketi daha uygun?

Kişisel kullanıcılar için Dropbox oldukça basit bir ödeme planı sunuyor zira tek bir ödeme planı var bu konuda. Dropbox ‘Plus’ hesabı, temel ve işletme hesaplarının özellikleriyle hemen hemen aynı oranda terabyte miktarlarında depolama alanı sunmaktadır. Buna karşılık yıllık 100$, aylık ise 10$ ödeme talep etmektedir. Aynı zamanda geçmiş indirmeleri görüntüleyebileceğiniz bir de pencere hizmeti vardır ki bunun için de yıllık ek 40$’cık ödeme yapmanız gerekmektedir.

Google ise ücretsiz hesap haricinde üç farklı seçenek sunuyor. Giriş seviyesi hesap 100GB için aylık 2$, 1 terabyte’lık alan için aylık 10$, 10TB’lık kullanım içinse aylık 100$ şeklinde bir ücret tarifesi uyguluyor Google.

Kazanan: Drive

Dosya Eşleştirme

Hangi servis dosyaları daha hızlı ve etkin şekilde güncelliyor?

Dropbox, bilindik masaüstü ve mobil platformları da içeren bir çok cihaz ve işletim sistemi için dosya eşleştirme seçeneğini sunuyor. Linux destekli ve akıllı-eşleştirme özelliği tüm dosyayı ya da klasörü değil, sadece yapılan değişiklikleri senkronize ettiği için Dropbox’ı rekabette öne çıkarıyor.

Buna kıyasla Google Drive’ın senkronizasyon özelliği çok sayıda cihazla ve işletim sistemiyle eşleştirmeyi desteklerken, Linux’ı desteklemiyor. Bu sorunu aşmak için bazı yöntemler olsa da, Linux firmanın desteklediği bir işletim sistemi değil. Bunun yanında servis belirli dosyaları senkronize etmek için seçmenize olanak tanımakla birlikte sıklıkla ‘block level’ olarak adlandırılan senkronizasyon biçimi olan dosyalarda yapılan değişiklikleri desteklemiyor. Yani dosyaları eşleştirmeniz için yeniden yüklemeniz ya da indirmeniz gerekiyor.

Kazanan: Dropbox

Dosya Paylaşımı

Google Drive, mobil uygulama ya da web tarayıcısı arayüzünden doğrudan bağlantı ya da güvenilir ortaklarınıza yapacağınız eposta erişimi üzerinden dosya ve klasör paylaşımına izin veriyor. Aynı zamanda paylaşımda bulunduğunuz kişilere görüntüleme ve düzenleme izinleri vererek, onların da işlem yapmalarına olanak sağlıyor. Tek olumsuz tarafı söz konusu bağlantıların kullanım tarihleri geçmiş ya da şifreleri mevcut değilse, paylaştığınız dosyaları ya da klasörleri ileride kaldırmazsanız, potansiyel güvenlik sorunu oluşturabiliyor.

Dropbox paylaşılan klasörleri ve dosyaları dizayn etmenizi sağlayan bir esneklik sunuyor. Pro hesabı sahipleri bağlantılar için şifre ve son kullanma tarihi koyabiliyor, böylece verilerini uzun zamanlı olarak koruyabiliyorlar. Aynı zamanda kullanıcılar için düzenleme izinleri de ayarlayabiliyorsunuz.

Dropbox’ın paylaşım sayfası, hangi dosyaları ya da klasörleri başkalarının erişimine açtığınızı kolayca görüntülemenizi sağlıyor. Bu ve daha iyi güvenlik korumaları dahilinde ele alacak olursak Dropbox’ın daha iyi bir seçenek olduğunu söyleyebiliriz.

Kazanan: Dropbox

Harici Destek

Google Drive Gmail eklerini hızla kaydedip, saklayabilir. Bununla birlikte Google Docs, Sheets ve Slides uygulamalarıyla ekip halinde çalışmayı da kolaylaştırmaktadır. Chrome Web Store’da Google Drive için 100’den fazla uygumla bulunmaktadır. Bu yönüyle rakiplerine oranla daha fazla potansiyel depolama imkanı sunmaktadır.

Dropbox’ın da kendine ait bazı servis entegrasyonları mevcut. Kişisel kullanıcılar Microsoft’un ortaklığı sayesinde Office belgelerini açarak, Dropbox içerisinde düzenleyebilirler. Böylece ortak çalışmayı da kolaylaştırmış oluyor. Dropbox Business kullanıcıları aynı zamanda PDF görüntüleme ve Adobe ile paylaşma ile birlikte Slack üzerinden anlık mesajlaşma gibi özelliklere de sahipler.

Bununla birlikte not almayı kolaylaştıran bir de ‘Dropbox Paper’ fonksiyonu da mevcut.

Kazanan: Google Drive

Güvenlik ve Gizlilik

Dropbox kendi adına dosyalarınız hareket halindeyken 128-bit’lik AES standart şifreleme işlemini gerçekleştirirken, stabil duruma geçen dosyaları da 256 bit AES standart ile şifrelemektedir. Aynı zamanda şifrenin açılması için çift faktörlü yetkilendirme sistemi kullanan Dropbox, dosyalara yetkisiz kişilerin erişimini de engellemektedir. Ücretli üyelik sahipleri ilgili cihazlarını kaybettiklerinde eşleştirdikleri dosyaları uzaktan silebilmektedirler. Versiyona geri dönüş özelliği de paketinize bağlı olarak farklı zaman periyotlarında süresi geçmiş dosyaları silmenize imkan tanıyarak, fidye yazılımlarına karşı bir ölçüde koruma sağlamaktadır.

Google Drive ise hareket halindeki dosyaları 256-bit AES ile şifrelerken, durağan haldeki dosyalar ise 128-bit AES ile şifrelenmektedirler. Bu servis de çift faktörlü yetkilendirme sistemini kullanmaktadır.

Kazanan : Dropbox

Sonuç

Netice itibariyle Dropbox’ın Drive’a karşı daha üstün geldiği görülmekle birlikte, kullanıcının beklentilerinin önem taşıdığı aşikar. Sadece ücretlendirmeyi göz önünde bulunduran bir kişi için Drive yegane seçenek olurken, daha fazla alan ve kullanım kolaylığı, gizlilik gibi faktörlere de önem verenler için (özellikle de işletme hesaplarının göz önünde bulunduracakları faktörler bunlar), Dropbox tercih edilir seçenek olarak karşımıza çıkmaktadır.