Google'dan nemli dosyalarınız için otomatik yedekleme özelliği geliyor. Yeni özellikle istediğiniz klasörler, düzenli olarak Google Drive'a yüklenecek.

Google’ın bulut teknolojileri konusundaki atılımları devam ediyor. Google Drive servisi, kullanıcıların bugün kullanabileceği en stabil bulut servislerinin başında geliyor. Çünkü bir çok dış servisle sekronize halde çalışıyor ve basit bir arayüze sahip.

Arama motoru devi, Google Drive hizmetine yönelik geniş çaplı bir yeniliğe gidiyor. Şirket, 28 Haziran 2017’den itibaren tüm kullanıcıların yeni yedekleme ve senkronizasyon uygulamasına geçebileceğini duyurdu.

Normalde Google Drive’ın hem mobil sürümde hem de PC’lerde bir yükleme istemcisi bulunuyordu, ancak yeni sistemle bu tarih olacak. Ayrıca yeni özellik, Google Fotoğraflar ile senkronize bir şekilde çalışacak. Kullanıcılar, Google hesapları aracılığıyla yükleyicide oturum açabilecekler ve daha sonra PC ya da Mac’lerindeki önemli klasörleri sürekli olarak yedeklenmesi için seçebilecekler.

Birçok kullanıcı muhtemelen böyle bir özelliği ses, video ve fotoğraf yedeklemek için tercih edecektir. Ancak fotoğraf ve videolarınız için Google Fotoğraflar uygulamasını seçmenizi tavsiye ediyoruz. Google Drive’ın ücretsiz sürümünde 15 GB’lık bir alanınız bulunuyor ve bu, sadece önemli verileriniz için hayat kurtarıcı olabilir.

Ayrıca şirket, 2017 yılı sonuna dek benzer bir hizmet olan Drive File Stream özelliğini, iş dünyası için sunduğu G Suite ailesine getirecek. Google Drive hizmetine ulaşmak için şuraya tıklayabilirsiniz.