Yeni Access Checker sistemi sayesinde Google Drive kullanıcıları dosyalarına erişim sağlayan kişileri ve erişim isteğinde bulunanları görüntüleyebilecek.

Google Drive online depolama servisi, bütün kullanıcılarına 15GB’a kadar ücretsiz depolama hizmeti sunuyor. Buraya yüklediğiniz dosyaları saklayabilmenizin yanı sıra istediğiniz kişilerle de paylaşabiliyorsunuz. Sade ve anlaşılır bir dile sahip olan uygulamayı iOS ve Android işletim sistemleri üzerinden kullanabilirsiniz.

Bildiğiniz üzere son dönemde Facebook ile başlayan büyük bir veri skandalı krizi bulunuyor. Yaşananlardan etkilenmek istemeyen Google, doğru bir hamle yaparak yedeklediğiniz dosyalara erişim sağlamasına izin verdiğiniz kişileri ve vermediğiniz halde erişmeye çalışan kullanıcıları gösteren bir sistem tasarladı.

Access Checker (Giriş Kontrolü) adı verilen sistem sayesinde bir arkadaşınızla veya 30 kişilik bir ekiple paylaştığınız dosyalara kimlerin baktığını görüntüleyebileceksiniz. Erişimine izin verdiğiniz kişilerin dışında biri bakmak isterse de, gönderilen maile cevap vererek paylaşıma açmak veya yasaklamak gibi seçenekleriniz de olacak.

Google Drive Uygulamasını Aşağıdan İndirebilirsiniz: