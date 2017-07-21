Google Duo Arama Geçmişi Artık Telefon Uygulamanızda!

Gün geçmiyor ki Google Allo ya da Duo yeni bir özellik almasın. Android sürümüne yeni gelen güncellemeyle Google Duo görüşmeleriniz dahili arama geçmişinizde görünüyor.

Google'ın gittikçe popülerleşen FaceTime alternatifi görüntülü sohbet uygulaması Duo, geçtiğimiz günlerde 100 milyon indirmeyi aşmıştı. Daha yeni dağıtılmaya başlanan güncellemeyle birlikte önceki konuşmalarımızı göremediğimiz kötü durum ortadan kalktı. Duo üzerinden yaptığınız tüm görüşmeleri Android'inizin dahili telefon uygulamasından görmeniz için yapmanız gereken ilk şey, Duo uygulamanızı Play Store üzerinden 14 sürümüne güncellemek. Güncelledikten sonra bir Duo görüşmesi yapar yapmaz önünüze çıkan diyalog penceresi, sizden telefonunuzu kullanmak için izin istiyor ve ardından arama geçmişinizde sağ üst köşedeki kamera ikonuna sahip Duo görüşmelerinizi görebiliyorsunuz. Uygulamayı güncellemek için alttaki linkten Play Store'a ulaşabilirsiniz. Google Duo  İNDİR