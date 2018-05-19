ABD'li Şirket, Google Duo uygulamasına yeni bir güncelleme yayınladı. Yeni güncellemeyle birlikte telefonunuzun ekranını paylaşabilirsiniz.

Google'ın Duo programıyla daha önce büyük yenilikler getirdiğini aktarmıştık. Bu kez daha büyük bir özellik getirmeyi planlayan Google, Duo V34 adını verdiği bir beta yayınladı. Uygulama ile tıpkı bilgisayarda Teamviewer programıyla yaptığınız gibi ekran paylaşımı yapmaya izin vermektedir. Bu özellik büyük yankı getirmeyi başardı ve birçok kullanıcı Apk'yı indirerek kullanmaya başladı bile.

Yakın zamanda resmi olarak da güncelleme gelmesi beklenen Google Duo'nun, bu özellikle beraber kullanıcı sayısını arttıracağına kesin gözle bakılmakta. Neredeyse hepimizin annesi veya babası telefonlarının ayarlarını yapmak için çok kez bizden yardım istemiştir. Eğer yakınlarındaysak ayarları yapmak veya sorunları düzeltmek çoğu zaman bizim için sorun olmamıştır ama bir de uzakta olmak zorunda olduğumuz durumlar var. Siz de bu uygulamayı ebeveynlerinizin ve kendinizin telefonuna yükleyerek uzaktan erişim sağlayabileceksiniz.

Google'ın bu güncellemeyi biraz daha test edeceği daha sonra bütün kullanıcılara sunacağı belirtildi. Siz de daha erkenden yeni özellikleri test etmek için uygulamayı bu bağlantıyı kullanarak indirebilirsiniz.