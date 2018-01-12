Google Duo'dan Devrim Niteliğinde Bir Güncelleme!

Android cihazınızla videolu görüşmeler yapmanız için şu an piyasadaki en iyi alternatif olan Google Duo, kendini geliştirmeye devam ediyor.

2016'da ilk yayınlandığında basit yapısıyla kullanıcıların ilgisini çeken, o günden beri her yeni güncellemede bünyesine yeni özellikler katan Google Duo, son aldığı güncelleme ile benzer programlarda olmayan harika bir özelliğe kavuşmuş oldu.

Videolu görüşme programlarının doğasını bilirsiniz; eğer ki biriyle görüntülü konuşma gerçekleştirmek istiyorsanız, karşı tarafın da bu programa sahip olup sizi eklemiş olması gerekir çoğunlukla. Google Duo son aldığı güncelleme ile bu zarureti tarihe karıştırmış oldu. Google Duo'ya sahip bir telefonla herhangi birini görüntülü olarak arayabiliyorsunuz. Aradığınız kişide Google Duo olmasa dair çağrı kendisine düşüyor ve ister çağrıyı reddediyor, isterse de kabul ederek görüşmeyi başlatıyor. Google'ın Knock-Knock (Tak Tak) adını verdiği bu yeni özellik, güncellemeyi yapan bütün kullanıcılar için şu an kullanılabilir durumda.

Google Duo'ya sahip olmayan telefonlarla görüşmeyi gerçekleştirdikten sonra, bir adet pop-up karşılıyor sizi ve karşı tarafı engellemek ile programı kurmak konusunda seçeneklerle karşılaşıyorsunuz. An itibarı ile ortadaki tek problem, programın özel bir altyapısı olduğundan, eğer programa sahip değillerse, iPhone kullanıcılarına arama gerçekleştiremiyor oluşunuz. Yakın gelecekte Google'ın bu soruna da çözüm üreterek bir çıtayı daha aşması bekleniyor. Sizlerde Google Duo kullanıyorsanız ve memnunsanız, bunu yorumlarda bizle paylaşabilirsiniz.