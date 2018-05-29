Google Duplex Nedir? İşte Dijital Asistana Ait Tüm Detaylar

Bu yılki I/O geliştirici konferansında duyurulmuş olan Google Duplex, telefon üzerinden sizin için belirli görevleri gerçekleştirebilecek yeni bir asistan özelliğidir. Bu haberimizde Google Duplex'in özelliklerine değindik.

Google’ın geliştirici konferansında tanıttığı dijital asistanı, yeni olmasına karşın oldukça büyük bir ilgi topladı. Bazı kesimlerce dünyanın en gerçekçi ve en akıllı asistanı olarak kabul edilen Google Duplex, yeni tanıtılmasından dolayı da birçok bilinmedik özelliği bünyesinde taşıyor.

Oldukça kullanışlı olduğu ifade edilen yeni nesil asistan, sizin için restoranda rezervasyon yapabiliyor, kuaförde randevu alabiliyor veya çalışma saatlerinizi kontrol etmek için işletmeleri arayabiliyor. Kulağa biraz olağanüstü gelse de tüm bu işlevler gerçek. Öyle ki, bütün bunlara sahip olmak için yapmanız gereken tek şey, telefonunuzda Google Asistan’ı başlatmak ve “Bugün saat 20:00’da Luigi Pizza’da iki kişilik yer ayırt demek. Sonrasında ise “Bizim rezervasyon işi ne oldu?” diye düşünmeden kahvenizi yudumlayabilirsiniz. Çünkü Google Duplex, sahip olduğu yapay zeka özelliği sayesinde pizza dükkanını insan benzeri sesiyle arayacak ve rezervasyonu başarılı bir şekilde yapacak. Bu arada telefonunuza rezervasyonun gerçekleştiğine dair de bir mesaj gelecektir.

Google, I/O konferansında bu özelliği duyurarak adeta büyük bir çığır açtı ve herkesi şaşırttı. Diğer yandan bildiğiniz gibi biz insanlar konuşurken “hımm” veya “umm” gibi duraksama kelimeleri kullanırız. Google Duplex’de insansı bu davranışı gösterebiliyor. Bu da konuşmanın robotsu olmasını engelliyor ve telefonun karşı tarafında konuşan kişi konuşmanın bir robottan geldiğini sezemiyor.

Verimliliği artırılabilen Google Duplex, keyfi ihtiyaçlarınızın yanı sıra, ihtiyaç veya acil durumlarda da sizlere fayda sağlayabilir. Bu ve benzeri muhteşem özelliklerle donatılan dijital asistan, bu yaz resmi olarak test edilmeye başlayacak. Ancak şimdilik yazılımın yasal olup olmayacağı konusunda akıllarda bazı soru işaretleri var. İlk olarak İngilizce’yi destekleyecek olan asistanın, yakın zamanda diğer dilleri desteklemesi de bekleniyor. Karmaşık bir teknoloji olmasına karşın bence Google Duplex, doğru adımlar atılırsa çağımızın en büyük yeniliklerinden biri olabilir.