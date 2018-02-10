iMessage'ın Yeni Google Rakibi Bu Sefer Android Messages

Google yine Apple'ın iMessage'ı ile rekabet edebilmek için yeni bir mesajlaşma uygulaması deneyeceğini duyurdu. Ancak bu sefer tanıdık ve beklenmedik bir yolla bunu yapacak.

Google mobil platformda iMessage kadar başarılı ve çoklu platformda çalışan mesajlaşma uygulaması konusunda kaçıncı denemesini yaptığını biz bile bilmiyoruz. En son Allo ve Duo iyi gidiyor gibiydi. Hangouts ise çoklu platformda Google'ın en çok kullanılan mesajlaşma uygulamalarından biri. Ancak Hangouts ile bile Google, WhatsApp ve iMessage'a yaklaşamadı bile.

Bu sefer Google daha tanıdık bir uygulamayla denemeler yapma yoluna gidiyor. "Android Messages" yani Android işletim sisteminin içerisine gömülü olan SMS uygulaması üzerine geliştirmeler yapacak olan Google, aslında geçmişe göre daha mantıklı bir deneme yapıyor diyebiliriz. Android Pollice'in Android Messages içerisinde bulduğu kodlara göre, Google uygulamayı iMessage'a benzetecek bir takım özellikleri denemeye başlayacak.

Bunlardan en önemlisi Android Messages, aynı WhatsApp Web gibi bir tarayıcı eklentisiyle etkileşimli çalışabilir hale gelecek. Hatta Android Pollice'in iddiasına göre bu eklenti var olan tüm masaüstü tarayıcılarıyla birlikte kullanılabilecek. Ayrıca yine aynı uygulamanın içerisine internet bağlantısıyla Android kullanıcılarının birbirleriyle mesajlaşmasını sağlayan bir özellik ve "Yazıyor", "Okundu" gibi bildirimleri alabilme özelliği de eklenme yolunda.

Son ekleneceği düşünülen özellik ise, aslında kodlarla bulunmasından çok Android Pollice'in aldığı bir duyum üzerine. Yani haber sayfasına göre bu özelliğin gelişi kesin değil. Ancak iddialara olursak, Google'ın Android Messages'a bu özelliği getirmesi mantıklı. Özellik ise Android Messages üzerinden ödeme yapabilme özelliği. Ancak bu Google Pay gibi bir alışveriş sisteminden öte diğer Android Messages kullanıcılarına para gönderme üzerine bir özellik olacak.

Google'ın yıllardır iMessage ve WhatsApp'a rakip bir mesajlaşma uygulaması çıkaramamasındaki bence en büyük sorun, özellik anlamında bazı şeylerin popüler olmasını bekledikten sonra bunları mesajlaşma uygulamalarına katması. Ancak zaten bu özellikleri başka mesajlaşma uygulamalarında kullanan kişiler, genellikle alıştığı uygulamalardansa adını ilk defa duydukları bir uygulamayı kullanmayı doğal olarak tercih etmiyor. Ancak bu özelliklerin Android'in SMS uygulamasına getirilmesi, Google'ın aradığı kan olabilir. Yine de bunu zaman gösterecek.