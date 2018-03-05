Google Earth Görüntülerinde Tespit Edilen Esrarengiz Cisim!

Secureteam10 isimli bir grup gönüllü uzaylı araştırmacısı tarafından açılan YouTube kanalı tarafından, Google Earth görüntülerinde tespit edilen gizemli bir cisim, uzay gemisi olduğuna yönelik tartışma bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Google Earth uyduları tarafından görüntülenen ve sosyal medyada kendisine sıklıkla yer bulan esrarengiz cisimlere artık gözümüz çok alıştı. Bu cisimler, genelde insanların az yaşadıkları ya da hiç yaşayamadıkları bölgelere ait oluyorlar. Dolayısıyla şüpheler daha da tetiklenmiş oluyor.

Atlantik Okyanusu'nun güneyindeki Georgia Adaları’nda bulanan buzul kütlesi üzerinde görülen cisim, Secureteam10 isimli YouTube kanalına göre bir uzaylı gemisine ait. Hava koşullarından ve imkanların yetersizliğinden dolayı sadece 20 kişinin yaşadığı bu ada, insanoğlu için epey gizemli bir bölge.

Konu hakkında Secureteam10’un yayınladığı inceleme videosu bu şekilde:

Videoyu 400 binden fazla insan izleyince görüntüler, sosyal medya mecralarına taşındı. Yakından bakıldığında cismin sürüklendiğine dair izler de net bir şekilde ortaya çıkıyorlar. Bu izler, cismin bulunduğu bölgeye şiddetle düşmesinden sonra da oluşmuş olabilir.

Sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı, söz konusu izin sürüklenen bir kaya tarafından da olabileceğini söylüyorlar. Şu ana kadar bir uzman tarafından yapılmış net bir açıklama bulunmuyor.

Peki siz ne düşünüyorsunuz, Bu cisim bir uzay gemisi olabilir mi?