Google Earth'de Keşfedilen Gizemli Cismin Sırrı Ortaya Çıktı

YouTube’da yayınlanan videonun ardından geniş çapta yankı uyandıran buzul üzerinde sürüklenmiş bir cismin görüntüleri, ilk kez bir uzman tarafından değerlendirildi.

Atlantik Okyanusu’nun güneyinde yer alan ve Georgia Adaları’na üye olup üzerinde sadece 20 kişinin yaşadığı bir adada Google Earth aracılığıyla esrarengiz bir cisim görüntülenmişti. YouTube üzerinden yayın yapan Secureteam10 isimli bir kanal tarafından gündeme getirilen görüntüler, kısa sürede dünya basınının ve sosyal medya kullanıcılarının da dikkatini çekti.

Komplo teorileri her benzeri olay olduğu gibi yeniden alevlendi. Cismin düşen bir uzay gemisine ait olduğu, gizli bir askeri uçak enkazı olduğu, bir casus uydunun parçalarından birisi olduğu iddiaları üzerine sayısız insan fikrini berlirtti.

Secureteam10 tarafından yayınlanan video şu şekildeydi:

Görüntüler üzerine İngiliz Daily Mail gazetesine konuşan akademisyen Dr. Richard Waller, en tutarlı iddialardan birisini gündeme getirdi. UFO ve uzay gemisi gibi popüler iddiaların aksine Waller, cismin aslında bir cisim değil kar kütlesi olduğunu ve yakında bulunan bir dağın eteklerinden aşağıya buz şeklinde sürüklendiğini bildirdi. Kendisine göre uydu tarafından çekilen görüntüler, açılarından dolayı yanılgılara neden oldular.

Google Earth üzerinde yakalanan esrarengiz görüntüler üzerine üretilen komplo teorileri son bulmayacak ancak bir iddia daha tarihe karışmışa benziyor.