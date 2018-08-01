Kısa bir süre önce harici uygulama kurulumunu terk ederek tarayıcı üzerinden hizmet vermeye başlayan Google Earth, tuhaf keşiflerin yapıldığı bir servis olmaya devam ediyor. Bir kullanıcısı, Yunanistan dolaylarını incelediğinde internette oldukça tartışılan keşfe imza attı.

Yunanistan’ın Selanik kentine bağlı olan Michanina bölgesi sahillerinde, Google Earth uydularına yansımış tuhaf bir cisim keşfedildi. Söz konusu cisim, görünüşü itibariyle popüler UFO formlarını andırsa da suyun altında bulunuyor.

İç içe geçmiş dairelerden oluşan yapısıyla dikkat çeken cismin ne olduğuna dair henüz bir açıklama yapılmadı. Sadece kullanıcının Disclose.tv adresinde yayınladığı bir video söz konusu.

İlgili video, YouTube üzerinde de ilgi gördü:

Cismin Google Earth verilerine göre yaklaşık olarak 60 metre olduğu düşünülüyor. Komplo teorisyenleri, Unidentified Flying Object (Tanımlanayan Uçan Nesne) anlamına gelen UFO adından etkilenerek, bu tür su altı cisimlerine Unidentified Sea Object (Tanımlanamayan Deniz Nesnesi) yani USO adını verdiler.

Google Earth üzerinden cismin bulunduğu koordinatlara erişmek için buraya tıklayabilirsiniz. (Google Earth sadece Google Chrome tarayıcısıyla açılabiliyor.)