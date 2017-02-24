Google Earth'ün Kameralarına Yakalanan 10 Suç ve Suçlu!

Google Earth, güvenlik konusunda da insanlığa yardımcı oluyor. İşte Google'ın kameralarına takılan veya Google'ın polise yardımcı olduğu 10 yasa dışı faliyet.

Google Earth, teknolojinin en büyük nimetlerinden biri. Yaşadığımız gezegeni daha iyi bilmemizi sağlayacak daha iyi başka bir araç yok. Bunun yanında güvenlik sektörü için de vazgeçilmez bir kaynak olmaya doğru gidiyor. İşte Google Earth sayesinde yakalanmış 10 suçlu!

1-Mağaza Hırsızı

İngiltere’nin Middlesbrought kentinde yaşanan vakada, bir mağaza hırsızı tesadüfen Google’ın kameralarına takıldı. Mağaza sahipleri hırsızı teşhis edemedi. Ancak sıradan bir vatandaş, Google görüntülerine bakarak hırsızı kıyafetinden tanıdı. Tammy Mcivor isimli bu hırsıza çıkarıldığı mahkemece ceza kesildi.

2-Denize Çöp Dökmek Yasak

Dweight Foster 18 metre boyutunda bir tekneye sahipti. Aylık 18 dolarlık çöp ücretini ödemek istemeyen Dwight, bunu botuyla gizlice denize döktü. Google Earth’ten bunu gören mahalleliler yetkililere bildirdi ve Dwight’a 5000 dolar ceza kesildi.

3-Bisiklet Hırsızları

Hollanda’da bisiklet süren bir çocuk, iki kişi tarafından gasp edildi. 200 dolar parası, telefonu ve bisikleti çalınan çocuk eve gidince hemen polisi aradı. Yetkililere gaspın yapıldığı yeri gösterdi. Google Earth’ten kontrol edildiğinde tam olay sırasında fotoğraflarının çekildiği anlaşıldı ve suçlular teşhis edilerek mahkemeye çıkarıldılar.

4-Fuhuş

Dünyanın en eski mesleği olduğu söylense de fuhuş birçok yerde yasak, özellikle sokak aralarında. Bu tip suçu engellemek için Google, ABD polisiyle çalışıyor ve istihbarat sağlıyor.

5-Uyuşturucu

Google, ABD polisine bu alanda da istihbarat sağlıyor. 2016’da Brooklyn’de yaşanan büyük bir uyuşturucu operasyonunda, polis gençleri zehirleyen çeteleri durdurmak için Google Earth görsellerini kullandı. Operasyonun sonunda, yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

6-Haneye Tecavüz

2011’de ABD’nin Oklohoma eyaletinde 2 kişi, yalnız yaşayan bir kadının evine zorla girdi ve soygun yaptı. Kadının tüm değerli eşyaları çalındı. Olaydan birkaç yıl sonra bir komşusu Google Earth’te mahalleye bakarken 2 adamın resmini gördü. Şüphe üzerine polise gönderilen resimler sonucunda, bu kişiler göz altına alındı ve yıllar önce bu mahallede işledikleri suçu itiraf ettiler.

7-Yunanlı Vergi Kaçakçıları

Yunanistan ekonomik krize girince, hükümet vergi kaçakçılarının peşine düştü. Birçok kişi emlak vergisi ödemiyor ve ödeyenler de mülklerini daha küçük gösteriyordu. Google Earth sayesinde araştırma yapan hükümet, vergisi ödenmeyen 17.000 havuzlu ev buldu. 2 milyar dolara yakın ek vergi elde edildi.

8-İsveç’teki Uyuşturucu Tarlaları

İsveç’te Google Earth sayesinde büyük bir marihuana tarlası bulundu. Görüntüleri inceleyen narkotik ekipler, 16 kişiyi göz altına aldılar ve 1.1 tonluk tarlayı ele geçirdiler.

9-Baltalı Katil

İnsanlar Google Earth’te bu görüntüyü fark edince donup kalmış ve hemen yetkilileri aramışlardı. Yetkililer Google’dan bu görüntünün kaldırılmasını istediler. Dan Thompson ve Garry Kerr isimli iki arkadaş Google’ın fotoğraflama aracını görünce bir şaka yapmaya karar verdiler. Biri katil diğeri de makdül rolünde fotoğraflandılar.

10-Çalıntı Karavan

ABD’li Soanes ailesinin karavanı çalınmıştı. Polisi aradılar, fakat yapılacak bir şey yoktu. 11 yaşındaki çocukları Google Earth’ten evlerinin olduğu bölgenin resimlerine bakınca, bir adamın arabasıyla yaklaşarak karavanlarını çaldığını gördü. Yetkililere hemen haber verdiler ve sonuç olarak suçlu yakalandı.