Google Earth Tarafından Çekilen, 5 Gizemli Olaya Ait Fotoğraf!

Google Earth seçici değil, ne bulurusa fotoğrafını çekiyor. İşte bu fotoğrafların en gizemli ve sosyal medyada en çok konuşulan 5 tanesi!

Google Earth, belki de dünyanın en seçici olmayan fotoğrafçısı! Çektiği birbirinden tuhaf, uygunsuz hatta bazen iğrenç fotoğraflar; sosyal medyanın kalıcı gündemlerinden biri. Bunların arasından en gizemli 5 tanesi hala tartışılıyor.

5-Kazakistan’daki Şeytani Fotoğraflar

Google’ın yakaladığı bu fotoğrafta; bronz çağından kalma, etrafında insanların yaşamadığı bir mezarlıkta dev bir pentagram şekli görülüyor. Genellikle şeytanı temsil ettiği düşünülen bu şekil, internette dolaşan efsanelerin aksine Sovyetler Birliği zamanında yapılmış. Çünkü yıldız, bilinen bir Sovyet sembolü ve bu bir güzellik timsali olarak görülüyor. Pentagrama benzemesi tamamen tesadüf.

4-Kötürüm İnek

Fotoğraftaki inek karşıya geçmiş durumda, fakat neden bunu yapıyor? Peki niçin karşıdaki kanlı bölgeye yok alıyor? Ortaya atılan nedenlerden biri, karşıda bir inek sürüsünün olabileceği. Üzerinde çok konuşulan ikinci bir nokta ise ineğin birşeylerden kaçmakta olduğu. Ancak bunların hepsi söylenti, gerçek hakkında hiçbir bilgi yok.

3-Kaçırılmak Üzere Olan Kadın

Fotoğrafta sinirli bir adamın kadını zorla kavradığı görülüyor. İkinci kişi ise arabanın bagaj kısmını açmış, bekliyor. Bu kadının akıbeti hakkında herhangi bir bilgi mevcut değil. Ancak dikkat edildiğinde kadının sol elinde bir sigara tuttuğu farkediliyor. Bu da akıllara aslında bir kaçırılma sahnesi olmayabileceği, aralarında şakalaştıkları fikrini veriyor.

2-Bulutlardaki Gizemli Nesneler

İtalya’da çekilen bu fotoğrafta, ilginç bulut şekilleri görülüyor. Ancak yalnızca bulutlarla oluşan estetik şekilleri hepimiz görmüşüzdür. Bunun bir bulut değil duman olduğu açık, çok güçlü bir araçtan çıktığı için tıpkı bir bulut gibi görülüyor. Sol tarafta oluşan beyaz, soluk renkli alan ile bunun bir UFO olabileceği akıllara geliyor.

1-Dev Deniz Yaratığı

Okyanusların derinlikleri, hala keşfedemediğimiz yerlerden biri. Bu fotoğrafta görülenin dev bir köpekbalığı olduğu tahmin ediliyor. Bu kadar büyük bir yaratık fark edilmeden limana nasıl gelmiş, hayret doğrusu. Bugüne dek insanların yaşadığı yerlere yakında görülen en büyük köpekbalığı, üstelik ağzı da sürekli açık!