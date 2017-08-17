Google Earth, 'This is Home' ile Farklı Kültürleri Keşfedin!

Google Earth, yeni getirdiği özellik sayesinde dünyanın 22 farklı bölgesindeki kültürleri ve geleneksel evleri keşfetmenize yardımcı oluyor.

Google Earth’a ilk kez girdiğinizde muhtemelen kendi evinize, yakınlarınızın evlerine bakmışsınızdır. Daha sonra ise dünyadaki herhangi bir şehirde tur atmak oldukça basit ve keyifli gelmiştir.

Google Earth, dünyanın herhangi bir yerini parmaklarınızın ucuna getirmekten fazlasını hedefliyor. Size yeni kültürleri, geleneksel evleri ve tarihi öğretmek istiyor.

Google'ın bu amaçla yaptığı ‘This is Home’(Ev budur) güncellemesi ile dünyanın 22 farklı bölgesindeki geleneksel evleri ziyaret edebilir ya da kültürleri tanıyabilirsiniz.

Seyahat etmek pahalı bir şeydir ve herkesin seyahat edecek boş zamanı da yoktur. Fakat ‘This is Home’ özelliği ile Madagaskar’da bir köy evini ziyaret edebilir ya da Tayvan’daki bir Paiwan şamanını ziyaret edebilirsiniz.

Eğer bildiğiniz standart evlerden farklı bir ‘yuva’ görmek ya da farklı kültürler hakkında bilgi almak isterseniz, ‘This is Home’ güncellemesi sizi mutlu edecektir. Güncelleme ilk çıktığında dünya genelinde 5 farklı kültüre bulunuyordu ancak Google, kısa sürede 17 farklı kültürü daha yeni özelliğine dahil etti. Google, ilerleyen zamanlarda daha fazla evi ve kültürü Google Earth’a dahil edecektir.

Ülkemizde Google Earth’ın mobil uygulamasına erişim olmadığı için ‘This is Home’ özelliğini buraya tıklayarak tarayıcıdan deneyimleyebilirsiniz.