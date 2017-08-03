Google Earth'ün Beklenen Güncellemesi iOS İçin Yayınlandı!

Google Earth'ün birçok önemli özelliğinin eklendiği iOS güncellemesi yayınlandı. Güncelleme sonrası uygulama çok daha kullanışlı ve işlevli bir hale geldi.

Nisan ayında Android ve web için güncellenen Google Earth, aradan geçen 4 ayın ardından sonunda iOS uygulaması için de güncellendi. Yeni güncellemeye göre Voyager ve sokak görünümü iOS kullanıcıları için kullanılabilir hale geldi.

Voyager özelliği, müzeler ve yer işaretleri hakkında bilgiler sunarak dünyanın 4 bir yanında etkileşimli hikayeler görmenizi sağlıyor. Google Earth’te interaktif hikayeler sunacak Voyager, 17 farklı şehir ve 8 farklı dilde sunduğu 140’dan fazla öykü ile dünyayı gezmek isteyen ama fırsat bulamayan insanlara Google Earth üzerinden gezme imkanı sunuyor. Voyager şu anda Türkçe'yi desteklemediği için hikayeleri okumak adına biraz daha beklememiz gerekiyor.

Bu özelliğin dışında yer ve mekanları göstermek için bilgi kartları sunacak uygulama, oturduğunuz yerden dünya üzerindeki yerleri gezmenizi ve gezdiğiniz yerler hakkında bilgi sahibi olmanızı sağlıyor.

Son olarak sıkıştığınız durumlarda hayat kurtaran sokak görünümünü de ekleyen Google, bu sayede kullanıcıların gidecekleri yeri doğrudan görebilmelerini sağlıyor. iOS için güncellenen Google Earth’e aşağıdan ulaşabilirsiniz.