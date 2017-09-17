Google, Earth'ün sokak görünümü uygulamasına VR ile görüntüleme özelliği ekleyerek, üç boyutlu görüntüleme imkanı getiriyor.

Sanal Gerçekliğin yapabildiklerinin sonsuz olduğunu söylesek, sanırız yanlış olmaz. Google dün yaptığı açıklamayla Google Earth VR uygulamasının ‘Sokak Görünümleri’ni destekleyecek şekilde güncellendiğini duyurdu.

Google Earth VR halihazırda gezegenin çeşitli bölgelerine göz atmak için farklı olanaklar sunuyor fakat, Sokak Görünümü’nün uygulanmaya başlaması ile dünya çapında çekilen fotoğrafların 360 dereceli görüntülerini izleyebileceksiniz.

Google Earth VR’da Sokak Görünümü uygulaması dünya çapında 85 ülkede uygulanıyor. Kullanımı oldukça basit olan uygulamada dilediğiniz bir bölgeye kuşbakışı iniş yaparak sokak seviyesi görüş açısı kazanıyorsunuz. Kumandanızı elinize aldığınızda, VR için bir simge belirdiğini görüyorsunuz. Kumandayı yüzünüze doğru götürdüğünüzde ise fotoğrafın gerçek hayat boyutuna geçiş yapıyor, gezindiğiniz sokağın gerçekte nasıl göründüğüne dair daha somut bir fikir edinmiş oluyorsunuz.

Google ‘VR Sokak Görünümü’ özelliğini hem HTC Vive, hem de Oculus Rift için getiriyor fakat her iki VR gözlüğünü de alacak nakitiniz yoksa, aynı deneyimi hem Cardboard ve hem de Daydream ile edinebileceğinizi hatırlatmak isteriz.