Google, en beğendiği 32 uygulamayı kullanıcılara açıkladı. 16'sı yararlı uygulama olurken 16 tanesi oyun olarak tanıtıldı. Siz de Google'ın zevkine bakabilir ve hoşunuza giden uygulamaları indirebilirsiniz.

Google’ın bir süredir beklenen Android Excellence uygulamaları sonunda duyuruldu. Google’ın muhteşem olduğunu düşündüğü 16 uygulama ve 16 oyunu eklediği Excellence listesi, Google Play’de yayınlanmaya başladı. Google bu oyunları seçerken birçok konuyu göz önünde bulundurmuş. Oyunun iyi optimize ve özel bir düzene sahip olmasının yanı sıra farklılık yaratmasına da özen gösteren Google, hazırladığı listesiyle birçok yeni geliştiriciye umut kapısı oluyor.

Google, uygulamaları kontrol ederken yalnızca başarılı fikirleri değil, bu fikirleri istedikleri gibi uygulama veya oyunlara aktarmaya başaranları aramış.

Android Excellence’da bulunan 16 uygulama ve 16 oyuna aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Google Tarafında Seçilen Mükemmel Uygulamalar

Google Tarafından Seçilen Mükemmel Oyunlar