Google’ın bir süredir beklenen Android Excellence uygulamaları sonunda duyuruldu. Google’ın muhteşem olduğunu düşündüğü 16 uygulama ve 16 oyunu eklediği Excellence listesi, Google Play’de yayınlanmaya başladı. Google bu oyunları seçerken birçok konuyu göz önünde bulundurmuş. Oyunun iyi optimize ve özel bir düzene sahip olmasının yanı sıra farklılık yaratmasına da özen gösteren Google, hazırladığı listesiyle birçok yeni geliştiriciye umut kapısı oluyor.
Google, uygulamaları kontrol ederken yalnızca başarılı fikirleri değil, bu fikirleri istedikleri gibi uygulama veya oyunlara aktarmaya başaranları aramış.
Android Excellence’da bulunan 16 uygulama ve 16 oyuna aşağıdan ulaşabilirsiniz.
Google Tarafında Seçilen Mükemmel Uygulamalar
- AliExpress -Alibaba Mobile (Online alışveriş)
- B&H Photo Video - B&H Photo Video (Fotoğraf üzerine satış mağazası)
- Citymapper - Citymapper Limited (İstanbul Ulaşım Haritası)
- Drivvo - Drivvo (Araç yönetimi)
- drupe - drupe (Tüm iletişim uygulamalarını tek bir yerden kontrol edebileceğiniz alan)
- Evernote - Evernote Corporation (Pratik notlar tutmanız için önerilir)
- HotelTonight - HotelTonight (Otel arama uygulaması)
- Kitchen Stories - Kitchen Stories (Yemek adına herşey)
- Komoot - komoot GmbH (Bisiklet kullananlar için navigasyon uygulaması)
- Lifesum - Lifesum (Sineğin yağını çıkaran sağlıklı yaşam uygulaması)
- Memrise - Memrise (Yeni diller öğrenmenizi sağlayacak bir uygulama)
- Pocket - Read It Later (Takip ettiğiniz sayfaları ekleyerek, tüm haber akışını düzenli bir şekilde alabilirsiniz)
- Runtastic Running & Fitness - Runtastic ( Fitness ve koşu programı)
- Skyscanner - Skyscanner Ltd (Uçak yolculuğu yapacaklar için ucuz yollu bilet arama uygulaması)
- Sleep as Android - Urbandroid Team (Uyku kontrolünüzü yapacak uygulama)
- Vivino - Vivino (Aradığınız herşey bir kamera uzağınızda)
Google Tarafından Seçilen Mükemmel Oyunlar
- After the End Forsaken Destiny - NEXON M Inc.
- CATS: Crash Arena Turbo Stars - ZeptoLab
- Golf Clash - Playdemic
- Hitman GO - Square Enix Ltd
- Horizon Chase - Aquiris Game Studio S.A
- Kill Shot Bravo - Hothead Games
- Lineage Red Knights - NCSOFT Corporation
- Nonstop Knight - flaregames
- PAC-MAN 256 – Endless Maze - Bandai Namco Entertainment Europe
- Pictionary™ - Etermax
- Reigns - DevolverDigital
- Riptide GP: Renegade - Vector Unit
- Star Wars™: Galaxy of Heroes - Electronic Arts
- Titan Brawl - Omnidrone
- Toca Blocks - Toca Boca
- Transformers: Forged to Fight - Kabam