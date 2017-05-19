Google, 2017'nin En İyi Android Uygulamalarını Açıkladı!

Google, dün yaptığı etkinlikte Google Play'de yer alan en iyi uygulamaları açıkladı. Gerek uygulama gerekse oyun kategorilerinde 12 farklı uygulama, ödüllerin sahibi oldu.

Google’ın bu sene ikincisini düzenlediği Google Play Ödülleri, dün yapılan törenle sahiplerini buldu. Geçtiğimiz yıl ilk kez dağıttığı ödülleri Kaliforniya’daki Mountain View’de gerçekleştiren Google, aynı etkinliği bu sene Google I/O konferansında düzenledi. Birçok dalda en iyi uygulama ve oyun ödülleri dağıtan Google'ın toplamda 12 farklı kategoride verdiği ödüller, yeni uygulamalar deneyimleme isteğinizi artırabilir.

Memrise - En İyi Uygulama

Memrise, Google tarafından bu senenin en yaratıcı projesi olarak kabul edildi. Fransızca, İngilizce, İspanyolca, Almanca, Çince, Türkçe ve daha birçok dilin bulunduğu program, uygulamalı olarak dil öğretimi veriyor. Eğer siz de dil öğrenmek istiyorsanız, Memrise size eğlenceli yoldan dil öğretebilir.

Transformers: Savaşçılar - En İyi Oyun

Birçok Transformers karakterinin bulunduğu oyun, savaş üzerine kurulmuş. Oynayanların dillerinden düşüremediği Transformers: Savaşçılar, hak ettiği ödülü kazanmayı başardı.

Mushroom 11 – En İyi Bağımsız Oyun

Sanatsal tasarımı ve oyun mekaniği ile bulmaca oyunu denilince göze batan bir oyun olan Mushroom 11, sezgisel kombinasyonları ile Google tarafından ödül almasını bildi. Oyunun ücretli olması kullanıcıların biraz çekimser yaklaşmasını sağlayabilir.

Hooked – En İyi Çıkış Yapan Oyun

Sağlam bir organik kullanıcı sayısına ulaşarak ne kadar başarılı olduğunu herkese gösteren uygulama, Google ekibine göre en yenilikçi hikaye anlatımına sahip. Korkuyu seven kullanıcılar için Hooked’in bir dizi metin üzerinden korkuyu sağladığını belirtelim. Türkçe dilinin olmamasından dolayı, ülkemizde pek kabul gören bir oyun olmadı.

Runtastic - En İyi Android Wear Uygulaması

Google, uygulama için “harika tasarım”, “zevk” ve “işlevsellik” yeteneklerini övdü. Uygulamada yargılama paneli, etkinlik izleme, sesli antrenör, afis tablosu özellikleri, Google tarafından açıklanan özelliklerdendi.

Virtual Virtual Reality - En İyi VR Performansı

Tender Claws tarafından geliştirilen oyun, VR platformunun en başarılı oyunu oldu. Google’ın VR platformu Daydream’de çalışan oyun, oyunculara gerçekler arasında atlama ve “dünyayı vakumlama” gibi görevleri sunuyor.

WOORLD - En İyi AR(Artırılmış Gerçeklik) Oyunu

Funomena tarafından yapılan WOORLD, artırılmış gerçeklik açısından en iyi oyun seçildi. Google’ın derinlik algılama, mekansal izleme teknolojisini en iyi kullanan uygulama olduğu açıklanan uygulama, ne yazık ki ülkemizde aktif değil.

Red Bull TV - En İyi TV Deneyimi

Geniş ekran biçimi ve sezgisel deneyim ile en iyi TV deneyimi sunan uygulama, Android’in stil kılavuzunu yakından takip edip Android TV’nin yerleşik arama işlevini çok iyi kullanmasından dolayı ödüle layık görüldü.

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ShareTheMeal - En İyi Sosyal Etki Alanı

Uygulama, dünyanın dört bir yanındaki insanlar için yardım topluyor. Yardıma ihtiyacı olan çocuklara ufak da olsa yardım etmek istiyorsanız ShareTheMeal sizin için yazılmış bir uygulama.

IFTTT - En İyi Erişilebilir Uygulama

Engelli insanlara hizmet vermek için istenilen uygulamalara erişilmesini sağlayan IFTTT, engelli vatandaşların eli ayağı olmaya devam ediyor.

Animal Jam - Çocuklara Yönelik En İyi Oyun

Yaratıcılığı ve araştırmayı çocuklara aşılayarak daha iyi eğitim almalarını sağlayan Animal Jam, çocuklarınıza rahatlıkla oynatabileceğiniz oyunlardan.

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Hearthstone - En İyi Çok Oyunculu Oyun

Blizzard’ın geliştirdiği kart oyunu, ilk olarak bilgisayarlara, ardından mobil platformlara gelerek alanını bir hayli geliştirmişti. Hearthstone’un kullanıcı sayısında son yıllarda düşüş yaşansa da hala çokça sevilen E-spor turnuvalarının olduğu bir oyun.

Google Play, her sene olduğu gibi bu sene de büyük rakamlara ulaştı. Dünyanın dört bir yanından 2 milyardan fazla insanın kullandığı Google Play, bu yıl 3.3 milyar dolardan fazla gelir elde etmeyi hedefliyor. Geçen sene 85 milyardan fazla uygulama ve oyun Google Play üzerinden indirildi.