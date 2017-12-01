Google Enerjisini Yüzde Yüz Yenilenebilir Enerjiden Sağlıyor

Yeni yaptığı yatırımlarla yıllık 3.0 GW'ın üzerinde enerji karşılayacak olan Google, dünyanın en büyük yenilenebilir kaynaklardan enerji temini yapan firması oldu.

Google, enerji ihtiyacının %100’ünü rüzgar ya da güneş enerjisi kullanımıyla sağlıyor. Son zamanlarda üç rüzgar enerjisi ünitesiyle anlaşmalar imzalayan firma, üretim kapasitesini 3GW’ın üzerine çıkarmayı planlıyor.

Google’ın enerji alanındaki alt yapı yatırımları dünya çapında 3.5 milyar doların üzerine çıkmış durumda. Bu yatırımların üçte ikisi Amerika’da gerçekleşti.

Twitter üzerinden açıklama yapan Google Enerji ve Altyapı yöneticisi Sam Arons şöyle yazdı:

Ek 535 MW’lik rüzgar enerjisi, Google’ın enerji kapasitesini dünya çapında 3 GW’ın üzerine çıkarıyor. 2*98 MW Güney Dakota’da, 200 MW Iowa’da ve 138.6 MW Oklahoma’da bulunuyor. Tüm bu tesislerle Google, dünyanın en büyük yenilenebilir enerji alan kurumu haline geliyor.”

Rüzgar ve güneş enerjisinin %60-80 oranında daha az masraflı olması Google’ın bu alana daha yoğun şekilde yatırım yapmasına neden oluyor. Google, 114 MW rüzgar enerjisi üretimi yapacak Iowa’da bulunan tesisle 2010 yılında ilk anlaşmasını yapmıştı. 2016 yılı itibariyle 20 yenilenebilir enerji projesine katılım sağlar hale gelen firma, 2016 yılının Aralık ayında %100 yenilenebilir enerji temini yapmak üzere olduklarını duyurmuştu.

Google toplamda 3.0 GW’lık enerji üretimi yapan tesisleriyle dünyanın en büyük kurumsal yenileneilir enerji kurumu haline geldi. Bu oran, aynı alanda yatırımlar yapan ve yıllık 1.5 GW enerji temin eden Amazon’un iki katı kadar.