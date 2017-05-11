Google, yapılacak etkinlikleri konumunuza göre listeleyecek yeni özelliğini duyurdu. Bundan sonra, o sergiyi kaçırdım derdinden kurtulacaksınız.

Google, ilk çıktığı günden beri sürekli kendini geliştirerek ilerleyen bir firma. İlk başta işe normal bir arama motoru olarak başlayan Google, bunca yıllık çalışmaların ardından dünyanın en zengin şirketleri arasında yer almayı başardı. Bu başarının ardında şanstan daha önemli bir şey var; Google, azmi sayesinde bu kadar yüksek yerlere gelmeyi başardı. Neredeyse her şeye el atan Google, arama özelliğine yeni bir seçenek daha ekliyor. Konumunuza göre size yakın olan etkinlikleri görüntülemenizi sağlayacak yeni özellik, plan yaparken işlerinizi çok daha fazla kolaylaştıracak.

Örneğin “hafta sonu yapılacak konserler” diye aradığınızda, arama sonuçlarınızın en üst kısmında yeni 'etkinlik' sekmesini görürsünüz. Zaman aralıklarına göre verilecek sonuçlar ile gözden kaçan etkinlikleri yakalayabilir, daha fazla sosyal aktiviteye katılabilirsiniz. Konserler dışında “bu hafta yapılacak sanat etkinlikleri” araması ile resim, tiyatro gibi etkinliklere yönelebilirsiniz.

Bunların dışında daha kişisel aramalar da yapabilirsiniz. “Yakınımdaki etkinlikler” yazarak etrafınızdaki etkinliklere ulaşabilirsiniz. Bu özelliğin şu anda ABD’de deneme sürecinde olduğunu söyleyelim. Yakın bir zamanda tüm dünyada yayınlanması beklenen bu özellik sayesinde etrafımızdaki etkinlikler hakkında daha fazla bilgi sahibi olabiliriz.