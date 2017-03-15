Google Family Link: Android İçin Ebeveyn Yönetimi

Android cihazlarda Google sayesinde çocuklarınızın cihaz süresini kontrol edebileceksiniz.

YouTube Kids uygulamasından sonra, Google artık kendi işletim sistemini çocuklara yönelik daha iyi denetim yapılabilen bir platforma dönüştürmeye çalışıyor. Şu anda sadece davetiyeyle katılabilen programın amacı belli: akıllı cihazları çocukların elindeyken yönetebilmek.

Family Link ismindeki uygulama, kurulan cihazlarda ebeveynlerin telefonun açık kalma süresini, kullanılabilecek ve yasaklı uygulamaları ve çeşitli diğer denetimleri uygulamalarını sağlıyor. Bunu yapabilmek için ebeveynin, çocuğuna bir Google hesabı oluşturmuş olması gerekiyor. Zira program telefon bazlı değil, hesap bazlı çalışıyor. Bu sayede kontrol edilen hesap hangi cihazda açılmış olursa olsun denetimden kaçamıyor.

İndirilebilecek uygulamalar, uygulamaların içerisinde harcanabilecek süre de kısıtlanabiliyor. Bunlar, ebeveyne raporlanıyor. Cihaz, ebeveyn tarafından ayarlanan saatler dışındayken kilitli oluyor. Bu denetim programını kullanabilmek için cihazın Android 7.0 Nougat sürümüyle çalışması gerekiyor. Şu anda sadece davetiyeyle katılabilinen uygulamayı APK olarak dışarıdan yüklemek de mümkün.