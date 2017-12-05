Google, telefondaki gereksiz dosyaları temizleyen ve cihazı güncel tutan dosya yönetim uygulaması Files Go'nun final sürümünü Play Store'da yayınladı.

Google, hemen hemen her türlü akıllı telefon aracına sahip olmasına karşın birkaç hafta öncesine kadar Android kullanıcılarına özel bir dosya yönetim uygulaması sunmamıştı. Şirket, bu eksikliği Files Go’nun betasını yayınlayarak gidereceğini açıklamıştı.

Files Go, kısa süren beta sürecinin ardından nihayet kararlı sürümü ile Play Store üzerinden tüm Android kullanıcılarına sunuldu. Artık Google’ın resmi dosya yönetim uygulaması ile dosyalarını yönetebilir, gereksiz dosyalardan kurtulabilirsiniz.

Files Go kesinlikle daha önce duymadığınız bir hizmet vermiyor. Yalnızca bu hizmetleri daha hızlı, kararlı ve basit bir şekilde gerçekleştiriyor. Files Go ile cihazınızı hızlandırabilir, dosyalarınızı kolaylıkla paylaşabilirsiniz.

Akıllı telefonunuzu daha temiz tutmak ve bu işlemleri gerçekleştirirken pek çok reklamla ya da performans kayıplarıyla uğraşmak istemiyorsanız buraya tıklayarak Files Go’yu akıllı telefonunuza indirebilirsiniz.