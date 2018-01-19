Google Firma İçi Linux Sistemlerinde Debian'a Geçiş Yapıyor

Google uzun zamandır Debian sistemleri destekliyor. Debian 2017 yılında Google’ın Debian ve Ücretsiz Yazılımlarının gelişimi ve desteğini sağlaması noktasında yetkilendirmişti.

Google, Linux masa üstü sistemini Ubuntu tabanlı Goobuntu’dan, yeni bir Linux dağıtımı olan DebianTesting tabanlı gLinux’a kaydırdığına dair bilgiyi doğruladı.

Google’da bir mühendis olan Margarita Manterola sessiz sedasız yaptığı duyuruda Google’ın masa üstü Linux sistemini Ubuntu’dan Debian-testing’e kaydıracağını bildirdi. DebConf17’de yaptığı bilgilendirme konuşmasında Google’ın, Debian Testing üzerinde çalışan bir sürüm olan gLinux’a taşındığını açıkladı.

Bu kayma aslında sürpriz değil. Ubuntu, Debian üzerine kurulu bir sistem. Buna ek olarak Google uzun zamandır Debian sistemleri destekliyor. Debian 2017 yılında Google’ın Debian ve Ücretsiz Yazılımlarının gelişimi ve desteğini sağlaması noktasında yetkilendirmişti.

Debian Testing, Debian’ın bir sonraki kararlı sürümünün beta versiyonu olma özelliği taşıyor. gLinux ile birlikte bu sistem, Debian 10 ‘Buster’ test işletim sistemi üzerine oturtulmuş oluyor.

Google her bir Debian Testing paketini alarak yeniden yapılandırıyor ve test ettikten sonra, dosyalandırıp açıklarını gideriyor. Tüm bu işlemler tamamlandıktan sonra da tamamlanan sistem, gLinux sürümü adayına entegre ediliyor. GLinux 16 Ağustos 2017 tarihinde beta sürümüne açılmıştı.

Bu yeni Linux dağılımı için araştırma yapma zahmetine girmeyin zira bulamazsınız. Goobuntu gibi gLinux’ da sadece Google’ın kendi bünyesinde kullanımına açık olan bir sürüm.

Google’ın yegane işletim sistemi Linux değil tabii. Aynı zamanda macOS, Windows ve Linux tabanlı Chrome işletim sistemini kullanan Google, bu sistemleri yaklaşık çeyrek milyon iş istasyonu ve diz üstü bilgisayarlarından oluşan filosuna entegre ediyor. Google, gizemli Fuchsia işletim sistemini üretimde kullanmıyor.

Google masa üstü sistemlerini yönetmek için ‘Puppet DevOps’ adlı aracı kullanıyor. Özelde ise ‘Standalone (Masterless) Puppet’ moduyla çalışıyor.