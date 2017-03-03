Google, Fiyatıyla Cebinizi Yakacak Pixel 2'yle Geliyor!

MWC 2017'de tüm mobil dünyayı harekete geçiren haberlere bir yenisi daha eklendi: Google, Pixel 2 ile geliyor!

Haberler güzel. Zira Google’ın donanımdan sorumlu şefi Rick Osterloh şirketin bu sene mobil cihazlara daha çok önem vereceklerini dile getirdi.

Google, Chrome OS kullandığı Chromebook Pixel dizüstüsünün gidişatından pek memnun değil ve artık bu cihazın yenilenmeyeceği neredeyse kesinlik kazanmış durumda. Durum böyle olunca Osterloh Google Pixel 2 hakkında çıkan haberleri doğruladı. Hatta yeni gelecek olan cihazın orta seviye sıkalasında olmayacağını ve ucuz bir model olmayacağını da dile getirdi. Google bu söylentilere göre akıllı telefon sektörüne bir kaç yenilik getireceği ve fiyatının el yakacağı bir cihaz duyuracak.

Geçtiğimiz sonbaharda piyasaya çıkan Pixel ve Pixel XL modellerinden sonra aslında firmanın orta seviyede özelliklere sahip ucuz bir cihaz çıkaracağı söylentiler arasındaydı. Aslında buna yakın bir çalışmayı Nexus 5X ve Nexus 6P ile yapmışlardı. Ancak Osterloth’un açıklamarı yeni Pixel 2 ile beraber çıkacak olası ucuz model ya da modeller olması ihtimalini tamamen ortadan kaldırdı.

Firma geçtiğimiz yıl Pixel atağıyla mobil cihazları anlaşmalı olduğu firmalarla değil kendisi üretmeye başlamıştı. Kendi donanım üretimlerini yapabilmek adına bunu gerçekleştirmeleri, Google mobil cihazları bundan sonra daha çok önemseyeceği anlamına geliyor.

Her ne kadar Google bu cihazları kendisinin ürettiğini söylesede Pizel ve Pixel XL cihazlarının iç donanımları bütünüyle HTC tarafından üretilmişti. Yeni çıkacak ve muhtemelen Pixel 2 Premium olarak bu sene sonunda duyuralacak cihazda da muhtemelen durum aynı olacak.