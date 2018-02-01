Google Flights uygulamasına yapay zeka desteği geldi. Bu destek sayesinde uçuşların rötar yapıp yapmadığını anlayabileceksiniz.

Google’ın sevilen Flights uygulaması, yorgun gezginlerin daha rahat yolculuk yapabilmesi için bir takım yeni özellikler aldı. Yeni güncellemeyle birlikte, uçuşlarda yaşanan gecikmeleri tahmin etmek için yapay zeka desteği geldi. Google’ın güncelleme için hazırladığı blog yazısında, yapay zekanın uçuşun rötar durumlarını nasıl araştırdığı açıklandı. Yapay zeka, uçakların geç kalıp kalmayacağını anlamak için geçmişte edinilen bilgileri araştıracak. Örneğin yer, hava durumu, uçağın kendisi, havalimanı gibi belirli faktörler göz önünde bulundurularak bazı durumlarda uçağın geç geleceği öngörülecek.

Google, yapay zekanın yüzde 80 oranında doğru sonuç verdiğini açıkladı. Sistem şu an “kesin” olarak çalışmadığı için Google sizin uçağı doğru noktada beklemeye devam etmenizi öneriyor. Bu yeni sistem daha çok bilgilendirme amaçlı olarak insanlara iletiliyor.

Google Flights’a yapay zeka desteği dışında bindiğiniz uçakta hangi haklara sahip olduğunuzu gösteren bir güncelleme daha geldi. Uçak firmaları bagaj hakkı, uçuş içi atıştırmalıklar gibi hizmetleri diğer firmalardan daha iyi sunmak için çalışıyorlar, ancak ne yazık ki hangi firmanın neyi teklif ettiği her zaman net olamayabiliyor. Google, bu soruna bir çözüm bulmak için bazı firmaların uçaklarındaki hakları listelemeye başladı. Şu anda Delta, American Airlines ve United Airlines gibi belirli sayıda uçak firmasında olan bu özellik, ilerleyen dönemde daha çok firmaya yayılacak.

Peki, sizler daha önce Google Flights’ı hiç denediniz mi? Sürekli uçaklarla yolculuk yapıyorsanız, Google Flights işinize yarayacak bilgiler sunabilir.