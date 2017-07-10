Google Formlar'a gelen güncelle sayesinde artık form oluşturmak biraz daha zor hale geliyor. Ayrıca diğer güvenlik önlemleri de ekleniyor.

Bir anket oluştururken, kullanıcılar belirli verileri toplamak için bazı araçlara veya hizmetlere ihtiyaç duyarlar. Google Formlar da tam olarak bu noktada kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılamak için bulunuyor. Google Formlar'a gelen yeni bir güncelleme ile yakında çevrimiçi anketlerini oluşturmak isteyen kullanıcıların biraz daha uğraşmaları gerekecek.

Google'ın resmi bloğunda açıklandığı üzere Google, müşterilerin geri bildirimlerine değer veriyor ve Google Formlar'da birkaç değişikliğe gidiyor. Birinci değişiklik, sorulan soruya girilen yanıtın, soruyla alakalı olup olmadığını anlayacak ve ona göre kabul edecek. Yani eğer siz sorunuzda bir e-posta adresi veya URL istiyorsanız ve kullanıcı buraya başka bir yanıt yazarsa kabul edilmeyecek.

Google Formlar'ın ikinci değişikliği ise, onay kutusu sayesinde kullanıcıların birden fazla giriş alanına veri girmesine olanak tanınıyor. Ayrıca yeni düzenleme aracı, anket yapıcıların, gerektiğinde farklı bölümlerin yerleşimini değiştirmesine izin verecek.

Son olarak, Formlar'ı sık kullanıyorsanız Google, bazı tercihleri kaydetme olanağı ekliyor. Böylece bir form oluşturduğunuzda her defasında değişiklik yapmanız gerekmeyecek. Google'ın bu değişiklikleri iki hafta içinde kullanıcılara sunması bekleniyor.