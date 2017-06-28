Google Fotoğraflara gelecek olan Önerilen Paylaşımlar ve Paylaşılan Kütüphaneler ile Google, uygulamanın kullanımını artırmayı hedefliyor.

Google'ın konferanslarında tanıtılan paylaşım özellikleri, ABD'deki Google Fotoğraflar kullanıcısına resmen yayılıyor. Bu iki yeni özellik ise Önerilen Paylaşımlar ve Paylaşılan Kütüphaneler.

Önerilen Paylaşımlar ile Google Fotoğraflar, otomatik olarak kitaplığınızdaki fotoğrafları inceler ve bir arkadaşınızın veya meslektaşınızın yüzünü içerebilecek seçili fotoğrafları paylaşabileceğiniz yönünde size öneri gösterir. Yazılım, çekilen fotoğraflar arasında en kalitelileri bulabilecek ve daha sonra çekimlerde birkaç yüz varsa, onları kiminle paylaşacağına dair öneriler gösterebilecek kadar da zekidir.

Örneğin arkadaşlarınızla hafta sonu mangal yapıp bazı fotoğraflarınızı çektiyseniz, Google bunu tanıyacak, en iyilerden birini seçip, katılan arkadaşlarınıza gönderebileceğiniz küçük bir fotoğraf ve video paketi oluşturacak.

Diğer bir özellik ise Paylaşılan Kütüphaneler. Bununla birlikte sizin, eşinizin ve bir çocuğunuzun olduğunu varsayalım. Siz ve eşiniz de çocuğunuzun fotoğraflarını çekiyorsunuz ve çekilen tüm fotoğraflara, uğraştırıcı yollar olmadan, ulaşmak istiyorsunuz. Tam da bu noktada devreye Google giriyor. Evladınızın çekildiği tüm fotoğrafları tanıyor ve iki cihazda da birbirlerinden erişilebilecek şekilde paylaşıma açıyor.

Ayrıca kullanıcılar, kütüphanelerinin tümüne paylaşım izni de verebilirler ve seçtikleri tarihe kadar paylaşım devam eder. Bu bağlamda bir davet gönderildikten ve kabul edildikten sonra, fotoğraflar otomatik olarak paylaşılan alana yerleştirilir, alıcı yeni fotoğraf geldiğinde bir bildirim alır.

Görüldüğü gibi Google yine boş durmuyor ve müthiş özellikler eklemeye devam ediyor. Google, bu özelliklerin iOS, Android ve Web'de kullanılabileceğini söylüyor.